Disturbios en el Obelisco: Hinchas Argentinos Enfrentan a Policía Tras Perder Final del Mundial

La derrota de Argentina ante España en la final de la Copa del Mundial 2026 provocó enfrentamientos entre aficionados y la policía antidisturbios en las inmediaciones del Obelisco, en Buenos Aires.

De acuerdo con imágenes difundidas por AFP, agentes de seguridad utilizaron balas de goma y chorros de agua para dispersar a un grupo de aficionados que permanecía en el lugar tras el partido.

Policía se enfrenta a aficionados. Foto: AFP

En el video compartido por la agencia se observa el despliegue de la policía mientras los aficionados se enfrentan con los elementos de seguridad en uno de los puntos más emblemáticos de la capital argentina, donde tradicionalmente se concentran las celebraciones y manifestaciones relacionadas con el futbol.

Los incidentes ocurrieron poco después de que España se proclamara campeona del Mundial 2026 al vencer a la selección argentina en la final.

Detienen a 12 personas por disturbios

Al menos 12 personas fueron detenidas este domingo por las fuerzas de seguridad durante incidentes surgidos durante el desalojo de aficionados en las inmediaciones del Obelisco de Buenos Aires donde se habían concentrado para expresar apoyo a la selección tras caer por 1-0 ante España en la final del Mundial.

El intento de la Policía por dispersar a los hinchas desató enfrentamientos, ataques con botellas y otros objetos a las fuerzas de seguridad, que reaccionaron con balas de goma y gases lacrimógenos.

Cientos de agentes de distintas fuerzas fueron desplegados en la zona, donde también fueron utilizados carros hidrantes para despejar las inmediaciones del Obelisco.