Internacional

Disturbios en el Obelisco: Hinchas Argentinos Enfrentan a Policía Tras Perder Final del Mundial

Policías usaron balas de goma y agua para dispersar a los aficionados

Disturbios en Argentina. Foto: AFPDisturbios en Argentina. Foto: AFP
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+