Internacional

Daniel Ortega Afirma Que en Nicaragua "No Volverá a Haber Elecciones"

Ortega gobierna el país centroamericano desde 2017 junto a su esposa, Rosario Murillo

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Foto: ReutersEl presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Foto: Reuters
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