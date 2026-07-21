Internacional Abogado de Andrew Tate Afirma que su Detención Fue "Política", ¿Qué Cargos Enfrenta? Joseph McBride, abogado de los hermanos Tristan y Andrew Tate aseguró que su detención fue “motivada políticamente” y que los cargos que enfrentan son falsos Andrew Tate y su hermano Tristan, detenidos. Foto: AFP Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado Andrew y Tristan Tate, figuras de la 'manósfera', enfrentan 59 cargos. Su abogado dice que la detención en Miami es políticamente motivada. ¿Qué opinas? Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 20 jul 2026 | 20:21 CST Actualizado hace 3 horas

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Andrew Tate y su hermano Tristan fueron detenidos en Miami, Florida. Este lunes, su abogado declaró a la prensa que los hermanos influencers lucharán contra su extradición al Reino Unido y aseguró que la detención fue “motivada políticamente”. Los hermanos Tate son acusados de múltiples cargos de delitos sexuales.

Andrew Tate, quien se autoproclama misógino, es uno de los principales representantes de la “manósfera”, una red de comunidades en línea que difunde ideas de extrema derecha mezcladas con superación personal.

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Aboga acusa que detención de los Tate tiene motivaciones políticas

El sábado 18 de julio fueron detenidos en Miami los hermanos Tate. Andrew y Tristan son dos figuras prominentes de la “manósfera”, un ecosistema de comunidades de extrema derecha donde se promueve la misoginia. Andrew Tate, quien fuese luchador de kickboxing, ha defendido la idea de que las mujeres no puedan conducir y que son parcialmente culpables si son víctimas de violación.

En días pasados, fiscales británicos anunciaron nuevos cargos contra los hermanos por violación, trata de personas y agresión. Paralelamente, autoridades de Florida detuvieron a los influencers, quienes podrían ser extraditados a Reino Unido.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Andrew Tate Concede Entrevista a la BCC y Niega Violaciones

Al respecto, el abogado Joseph McBride declaró afuera de un juzgado en Miami:

“Por supuesto, nos oponemos a la extradición porque Andrew y Tristan son inocentes. Nunca han hecho nada malo. No deberían ser extraditados por delitos que no cometieron”.

El abogado también aseguró que la detención estaba “políticamente motivada”. En días pasados, los hermanos viajaron a Washington, donde se reunieron con miembros del Congreso.

¿De qué acusan a Tristan y Andrew Tate?

Los hermanos Tristan y Andrew Tate enfrentan 59 cargos: 42 contra Andrew y 17 contra Tristan. Se les acusa de violación, trata de personas y agresión.

Reino Unido ha solicitado la extradición de los hermanos, pero no es la primera vez que la dupla se involucra con la justicia internacional. En 2022 fueron detenidos en Rumania, donde enfrentan acusaciones de trata, relaciones sexuales con una menor y lavado de dinero.

En febrero de 2025, los Tate abandonaron Rumania en un vuelo privado después de que se levantara la restricción para viajar impuesta por los tribunales rumanos. En marzo del 2025, el estado de Florida abrió una investigación penal contra los hermanos, aunque se desconoce el estado actual de esa investigación.