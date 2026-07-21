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Abogado de Andrew Tate Afirma que su Detención Fue "Política", ¿Qué Cargos Enfrenta?

Joseph McBride, abogado de los hermanos Tristan y Andrew Tate aseguró que su detención fue “motivada políticamente” y que los cargos que enfrentan son falsos

Andrew Tate y su hermano TristanAndrew Tate y su hermano Tristan, detenidos. Foto: AFP

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Andrew y Tristan Tate, figuras de la 'manósfera', enfrentan 59 cargos. Su abogado dice que la detención en Miami es políticamente motivada. ¿Qué opinas?

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