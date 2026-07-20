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Horarios para la Jornada 2 de Liga MX 2026: Lista de Siguientes Partidos del Futbol Mexicano

La Jornada 2 del Apertura 2026 se juega esta semana; estos son los horarios para los partidos de Liga MX

Isaías Violante, jugador del Club América, en un partido del Apertura 2026 de la Liga MXFoto: Getty Images
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