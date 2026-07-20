Horarios para la Jornada 2 de Liga MX 2026: Lista de Siguientes Partidos del Futbol Mexicano

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX no da tregua. Tras un arranque vibrante en la fecha inaugural, el futbol mexicano entra de lleno a la Jornada 2, una fecha que destaca por un calendario atípico dividido entre mitad de semana y el fin de semana. Los equipos buscan afinar sus piezas antes del parón para la Leagues Cup, por lo que sumar de a tres puntos en estos compromisos resulta vital.

A continuación, te detallamos la agenda completa con los días y horarios de los nueve cotejos programados para la segunda fecha del campeonato.

Fechas y horarios para la Jornada 2 del Apertura 2026

Cruz Azul vs Puebla - martes 21 de julio 19:00 hrs

Toluca vs Pumas - martes 21 de julio 21:05 hrs

Tijuana vs León - viernes 24 de julio 20:00 hrs

Atlante vs América - viernes 24 de julio 20:00 hrs

Chivas vs Juárez - sábado 25 de julio 17:00 hrs

Tigres vs Atlético San Luis - sábado 25 de julio 21:00 hrs

Santos vs Atlas - sábado 25 de julio 21:00 hrs

Necaxa vs Monterrey - domingo 26 de julio 17:00 hrs

Pachuca vs Querétaro - domingo 26 de julio 18:00 hrs

Entre los platillos principales de esta segunda fecha resalta el duelo entre Toluca y Pumas en el Nemesio Diez, dos escuadras con aspiraciones de liguilla directa que prometen un choque dinámico. Por otro lado, Cruz Azul querrá mantener el impulso tras su victoria inicial cuando reciba al Puebla, mientras que las Chivas de Guadalajara buscarán enderezar el rumbo en casa frente a Juárez tras tropezar en su debut.

La actividad dominical cerrará la segunda semana de competencia, dejando todo listo para la tercera fecha, tras la cual la liga tomará un breve respiro de cara a los compromisos internacionales.