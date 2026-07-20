Futbol

España Celebra Segunda Copa del Mundo Hoy: Así, los Festejos como Nuevo Campeón del Mundial

España celebra su segunda Copa del Mundo con un desfile en Madrid; miles de aficionados acompañan a los campeones en su recorrido

festejo de campeones del MundialLa Selección de España por su paso por la calle Princesa de Madrid durante los festejos por su triunfo del Mundial 2026. Foto: EFE

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