España Celebra Segunda Copa del Mundo Hoy: Así, los Festejos como Nuevo Campeón del Mundial

España vive hoy, 20 de julio de 2026, una jornada histórica. Un día después de ganar la segunda Copa del Mundo, la selección española comenzó los festejos como nuevo campeón del Mundial.

Los festejos incluyen una serie de homenajes institucionales y un recorrido por las principales calles de Madrid, donde miles de aficionados se reunieron para celebrar la obtención de la segunda estrella en la historia del equipo nacional.

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Acudieron al Palacio de la Zarzuela, donde los jugadores y el cuerpo técnico fueron recibidos por los reyes Felipe VI y Letizia, así como por la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Durante el acto, el monarca calificó el campeonato como un "triunfo épico" y reconoció el desempeño de la selección a lo largo del torneo.

Luego del encuentro con la familia real, el plantel se trasladó al Palacio de La Moncloa, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó a los campeones del mundo y destacó el esfuerzo realizado durante la máxima justa del futbol.

Durante su mensaje, el mandatario celebró el logro obtenido por el combinado nacional y expresó su deseo de que España pueda volver a conquistar otro título mundial en la próxima edición del torneo.

Así es el desfile de los campeones por Madrid

Concluidos los actos oficiales, la selección española inició un desfile en un autobús descubierto para mostrar el trofeo a la afición.

Desde primeras horas del día, miles de seguidores vistieron de rojo y blanco las calles de Madrid, además de concentrarse en estaciones del Metro y distintos puntos del recorrido para acompañar el paso de los nuevos campeones del mundo.

El recorrido contempla algunos de los puntos más representativos de la capital española antes de concluir en la Plaza de Cibeles, donde se realiza el evento principal de celebración organizado por la Real Federación Española de Fútbol. La ruta del desfile incluye los siguientes puntos:

Palacio de la Zarzuela.

Autovía A-6.

Moncloa.

Calle Princesa.

Alberto Aguilera.

Carranza.

Sagasta.

Génova.

Jorge Juan.

Goya.

Serrano.

Plaza de la Independencia.

Puerta de Alcalá.

Alfonso XII.

Calle Montalbán.

Plaza de Cibeles.

Cibeles, el Escenario del Gran Festejo.

La celebración culminará en la Plaza de Cibeles, donde miles de aficionados esperan recibir a los campeones del Mundial 2026.

En este punto se llevará a cabo el acto central preparado por la Real Federación Española de Fútbol.

FBPT