Futbol

Video: Piloto Español Hace Broma a Argentinos y Celebran Haber Ganado la Copa del Mundo 2026

Un piloto español hizo una broma en pleno vuelo y pasajeros argentinos celebraron la Copa del Mundo 2026 antes de conocer el resultado real

Argentinos tristesAficionados argentinos tristes luego de la derrota de Argentina. Foto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+