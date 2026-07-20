Video: Piloto Español Hace Broma a Argentinos y Celebran Haber Ganado la Copa del Mundo 2026

Un piloto español hizo una broma a aficionados argentinos, quienes celebraron haber ganado el Mundial, el momento quedó captado en video y se volvió viral.

En el clip se puede ver la reacción de un grupo de pasajeros argentinos que, por unos segundos, creyó que su selección había conquistado la Copa del Mundo 2026. La escena ocurrió después de que un piloto español realizó una broma mediante el sistema de megafonía de la aeronave.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Embajada de España en México Agradece Felicitación de Sheinbaum Tras Ganar el Mundial 2026

Así fue la broma del piloto español

En la grabación, el piloto comienza informando que el encuentro por el título fue muy disputado y que ambos equipos llevaron el partido hasta la prórroga.

"Me informan que ha sido un partido muy disputado hasta el final, con prórroga incluida. Los dos equipos lo han dado todo, pero lamentablemente la final del Mundial solo la puede ganar uno", señala el capitán a través de la megafonía.

Acto seguido, intenta continuar con el mensaje diciendo: "Desde aquí queremos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos...".

Antes de que pueda terminar la frase, gran parte de los pasajeros, en su mayoría argentinos, estalla en aplausos, gritos y celebraciones al interpretar que la Albiceleste había conquistado el campeonato.

La reacción se produce porque los viajeros aún no conocían el resultado oficial de la final y asumieron que el anuncio confirmaba el triunfo de Argentina.

Sin embargo, la felicitación formaba parte de una broma. El piloto no alcanzó a completar el mensaje, por lo que no se sabe si al final aclaró que España fue el verdadero equipo campeón.

La grabación se volvió viral en redes sociales, donde usuarios compartieron la reacción espontánea de los pasajeros y comentaron la inesperada confusión provocada por el anuncio del capitán.

FBPT