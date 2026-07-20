"Crean en Ustedes Mismos": Sheinbaum Abandera a Delegación Mexicana para Centroamericanos 2026

Este lunes, 20 de julio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abanderó a la delegación mexicana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum abanderó a la delegación mexicana y tomó protesta a los atletas que participarán en los Juegos Centroamericanos.

"Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de nuestros sueños, muchas felicidades. Les deseamos el mayor de los éxitos", dijo la presidenta.

Destacó que "algunos de ustedes son mexicanos por nacimiento y otros mexicanos por elección y realmente estamos muy orgullosos también de ustedes".

Y les pidió que "cada vez que inician su competencia, piensen en México, en las mexicanas y en las mexicanas. En este pueblo grandioso, resistente, trabajador que siempre sale adelante. Piensa en nuestra historia. Pocos países en el mundo tienen la historia de México".

Juegos Centroamericanos 2026

Cabe destacar que los XXV Juegos Centroamericanos 2026 inician el próximo viernes, 24 de julio de 2026, en Santo Domingo, República Dominicana y concluyen el 8 de agosto.

En el evento deportivo participan 37 delegaciones nacionales que competirán en 40 disciplinas oficiales.

Este 2026, los Juegos Centroamericanos cumplen 100 años, la primera edición fue en 1926 en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudada de México.

Con información de N+

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