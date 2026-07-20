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"Crean en Ustedes Mismos": Sheinbaum Abandera a Delegación Mexicana para Centroamericanos 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum abanderó a la delegación mexicana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Delegación mexicana que participará en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. Foto: PresidenciaDelegación mexicana que participará en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. Foto: Presidencia

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Claudia Sheinbaum abanderó a la delegación mexicana para los Juegos Centroamericanos 2026. ¡37 países, 40 disciplinas! No te pierdas el inicio este 24 de julio en Santo Domingo.

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