Sheinbaum Explica Por Qué Sí Fue a la Final del Mundial 2026: "Trump Me Invitó"

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 20 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó por qué sí fue a la final del Mundial 2026.

Aseguró que tomó la decisión de ir después de recibir una invitación directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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"Me invitó personalmente", aseguró Sheinbaum

La presidenta explicó que hasta el viernes previo a la final, únicamente había recibido una invitación de la FIFA, por lo que aún analizaba si asistir o no al encuentro.

Sin embargo, su desición cambió tras una llamada telefónica con Donald Trump.

"Tuvimos una conversación telefónica con Trump y ahí me invitó personalmente, me dijo: '¿Claudia, vas a venir?' Y le dije, si usted me invita, presidente Trump y dijo sí estás invitada, ven, vas a estar sentada junto a nosotros. Y dije, hay que ir porque ahora sí, como dice el dicho lo cortés no quita lo valiente", señaló.

La mandataria relató que, tras aceptar la invitación, su equipo buscó un vuelo comercial directo desde Cancún hacia Nueva York, ya que se encontraba en Quintana Roo.

Inicialmente encontraron lugares disponibles; sin embargo, una fuerte tormenta eléctrica registrada el sábado provocó la cancelación del vuelo.

Ante esa situación, explicó que solicitó apoyo para utilizar una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional

FBPT