Política

Sheinbaum Explica Por Qué Sí Fue a la Final del Mundial 2026: "Trump Me Invitó"

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló en la Mañanera del Pueblo el motivo por el que asistió a la final del Mundial

Sheinbaum y MessiClaudia Sheinbaum, presidenta de México, saludó al jugador argentino Messi. Foto: AP
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