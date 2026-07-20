Marina del Pilar Niega Reunión en Panamá con Autoridades Extranjeras

Luego de la publicación de audios que sugieren negociaciones en el extranjero que involucran temas de seguridad, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fijó postura mediante un video en su cuenta de X para desmentir que haya sostenido una reunión en Panamá con autoridades de otro país. En su mensaje, la mandataria calificó las versiones de los medios como "dolosas" y afirmó que cualquier afirmación sobre dicho encuentro es falsa.

La titular del ejecutivo estatal precisó que las conversaciones filtradas, las cuales ocurrieron en el transcurso de 2025, pertenecen de forma estricta a un ámbito personal. De acuerdo con su testimonio, el origen de estos contactos fue la búsqueda de asesoría para conocer los motivos de la cancelación de su visa de turista estadounidense y explorar las vías legales para tramitarla de nueva cuenta.

Al respecto, la funcionaria argumentó que, por su condición de gobernadora de un estado fronterizo, el libre tránsito entre México y Estados Unidos representa una situación relevante para su posición. En el video de aclaración, Ávila Olmeda reveló que en el proceso escuchó a diferentes personas que afirmaron conocer el procedimiento migratorio, y denunció que una de ellas la engañó.

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Presenta cronología

Con el fin de transparentar la situación, la funcionaria dio a conocer la cronología detallada de los contactos que sostuvo con el supuesto intermediario. El primer mensaje instantáneo se registró el 18 de junio de 2025, mientras que la primera llamada telefónica ocurrió el 2 de agosto del mismo año. Una segunda llamada se efectuó el 22 de agosto. El proceso culminó el 15 de diciembre de 2025 con una reunión con el gestor y una llamada con un supuesto agente.

La gobernadora enfatizó que su disposición para escuchar estas propuestas no significó una negociación ni el establecimiento de compromisos. Aseguró que nunca existirá la entrega de información ni la toma de decisiones que vulneren la seguridad o la soberanía de México. Indicó también que las gestiones formales del trámite siempre corrieron a cargo de los canales institucionales.

Además, manifestó su disposición para comparecer o colaborar con las autoridades mexicanas en caso de que exista un requerimiento de aclaración sobre el tema.