Política

Marina del Pilar Niega Reunión en Panamá con Autoridades Extranjeras

La gobernadora de Baja California aclaró que las filtraciones corresponden a un proceso personal para recuperar su visa de turista, tras la difusión de grabaciones de 2025.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California. Foto: CuartoscuroMarina del Pilar, gobernadora de Baja California. Foto: Cuartoscuro

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