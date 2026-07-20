Política

Héctor Díaz-Polanco Renuncia a la Dirigencia de Morena CDMX

El antropólogo y académico aseguró que continuará en el Consejo Nacional y en el Consejo Consultivo de su partido

Morena-Díaz PolancoDíaz-Polanco contó que ayer habló con la jefa de gobierno de la capital del país y le comunicó su renuncia. Foto: Cuartoscuro.

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Renuncia Díaz-Polanco a la presidencia de Morena CDMX antes del proceso electoral 2027. Continúa en el Consejo Nacional y Consultivo. ¿Quién lo reemplazará?

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