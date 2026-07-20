Héctor Díaz-Polanco Renuncia a la Dirigencia de Morena CDMX

Héctor Díaz-Polanco renunció este domingo a la dirigencia de Morena en la Ciudad de México, a unas semanas del inicio del proceso electoral de 2027, pero dijo que seguirá en actividades internas del partido.

El morenista comunicó su dimisión esta tarde a través de un video en la red social X, donde definió que concluye una etapa. Estuvo en el cargo durante un año, siete meses y 25 días.

"Es un momento oportuno para hacerlo", aseguró. Y enfatizó que no se aleja "ni un milímetro" de la llamada cuarta transformación.

Díaz-Polanco contó que ayer habló con la jefa de gobierno de la capital del país y le comunicó su renuncia a la Comisión Estatal de Morena.

Hoy anuncio el cierre de mi etapa al frente de Morena en la Ciudad de México.



Quiero agradecer a todas y todos quienes me acompañaron en este proceso y reconocer el trabajo colectivo que hizo posible avanzar en la organización de nuestro movimiento.



Una etapa concluye, pero mi… pic.twitter.com/ebs0IhaTev — Héctor Díaz-Polanco (@diazpol) July 19, 2026

Apuntó que continuará en el Consejo Nacional y en el Consejo Consultivo de Morena, además de sus actividades académicas, incluyendo la edición de un par de libros.

Su renuncia ocurre a la puerta del arranque del proceso electoral de 2027, que se dará en los primeros días de septiembre.

El próximo año habrá elecciones intermedias en el país, incluida la renovación de las 16 alcaldías y el Congreso de la Ciudad de México.

¿Quién es Héctor Díaz-Polanco?

Héctor Díaz-Polanco asumió la dirigencia de Morena en noviembre de 2024, luego de que Sebastián Ramírez dejara el puesto para sumarse al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se trata de un político, antropólogo, académico y escritor nacido en República Dominicana en 1944 y posteriormente nacionalizado mexicano.

Estudió Antropología en la UNAM y Sociología en El Colegio de México.

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado principalmente una carrera académica, con decenas de libros y cientos de publicaciones especializadas.

También ha sido consultor de la FAO en temas indígenas, asesor del EZLN durante los diálogos de San Andrés y de organismos e instituciones en procesos relacionados con la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas en América Latina.

Además, es miembro fundador de la Red Internacional en Defensa de la Humanidad.

No se ha reportado quién podría sustituirlo, pero Morena deberá convocar a elecciones internas para definirlo.

ASJ