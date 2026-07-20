Política

Sheinbaum Regresa a México Después de Ir a Final del Mundial 2026 en Nueva Jersey

El vuelo de la presidenta registró una demora en su salida debido a que se esperaba contar con condiciones meteorológicas favorables

Sheinbaum regresaLa presidenta entregó el Balón de Oro al español Rodri, quien fue reconocido como el mejor jugador del Mundial 2026. Foto: N+.

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Sheinbaum vuelve a México después de asistir a la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey. Felicitó a España por su victoria y destacó a México como la mejor sede. Conoce los detalles de su viaje.

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