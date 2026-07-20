Sheinbaum Regresa a México Después de Ir a Final del Mundial 2026 en Nueva Jersey

La presidenta Claudia Sheinbaum regresó a México la madrugada de este lunes, horas después de haber presenciado la Final del Mundial 2026 en Nueva Jersey, donde España se coronó campeona al derrotar a Argentina.

La aeronave que trasladó a la mandataria aterrizó minutos después de las 1:00 horas de este 20 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tras partir del Aeropuerto de Teterboro, Nueva Jersey.

El Gulfstream G550 de la Fuerza Aérea despegó a las 22:09 locales con Sheinbaum y su comitiva. El viaje de regreso duró casi cinco horas, según registros de vuelos verificados por este medio.

El vuelo de la presidenta registró una demora en su salida debido a que se esperaba contar con condiciones meteorológicas favorables tanto en Nueva Jersey como en la Ciudad de México para realizar el trayecto con seguridad, según información compartida a N+.

Sheinbaum participó este domingo en la ceremonia de premiación mundialista junto a su homólogo Donald Trump, quien la invitó al evento, además del primer ministro canadiense, Mark Carney.

La presidenta entregó el Balón de Oro al español Rodri, quien fue reconocido como el mejor jugador del Mundial 2026.

Asimismo, saludó y reconoció a futbolistas españoles y argentinos mientras estuvo en el templete al lado del rey de España, Felipe VI, y de autoridades deportivas de la Albiceleste y la Furia Roja.

Sheinbaum presenció el juego desde un palco especial designado al jefe de la FIFA, Gianni Infantino, y a los mandatarios de los países coanfitriones del torneo. Ella se sentó al lado de la primera dama estadounidense, Ivanka Trump, y de Carney, en la misma fila que Donald Trump.

Felicita a la Furia Roja

A su regreso del estadio, felicitó a España por "conquistar merecidamente" el Mundial 2026 y a México por ser la "mejor sede" del torneo, que organizó junto con Estados Unidos y Canadá.

"Felicidades a España por conquistar merecidamente el campeonato", afirmó la mandataria en sus redes sociales luego de que los europeos derrotaran por 1-0 a la selección de Argentina.

"Terminó la Copa Mundial de Futbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones", añadió.

Terminó la Copa Mundial de Fútbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones.



Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra… pic.twitter.com/RS6hEJ0rDI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

"Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó", abundó.

Sheinbaum viajó la noche del sábado desde Cancún, Quintana Roo, a Nueva Jersey, en un avión militar, debido a que su vuelo comercial fue cancelado por dificultades meteorológicas.

Se hospedó en un hotel en Manhattan y acudió a la final mundialista, pues dijo que era importante representar a México como país coorganizador de la competencia en términos diplomáticos y para mostrar coordinación con el gobierno estadounidense.

Para este lunes, tendrá su habitual conferencia matutina, donde se espera que ofrezca más detalles de su viaje. A las 13:00 horas, abanderará a la Delegación Mexicana que participará en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, según su agenda oficial.

ASJ