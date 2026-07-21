Deportes

¿Cuándo es Cruz Azul vs Toluca por Campeón de Campeones 2026? Fecha y Dónde Se Juega el Partido

Cruz Azul y Toluca, ganadores de los dos torneos más recientes de la Liga MX, se medirán en el Campeón de Campeones 2026

Jugadores de Cruz Azul celebran el título obtenido en el torneo Clausura 2026Foto: Getty Images
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+