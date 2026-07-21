Pronóstico del tiempo

Se Forma la Tormenta Tropical Bertha y Tocará Tierra: Esta Es su Trayectoria

Nueva tormenta tropical enciende las alertas; ahora en el océano Atlántico. Aquí te damos a conocer todos los detalles

Efectos de la tormenta Beryl en Yucatán en julio de 2024. Foto: Cuartoscuro | ArchivoEfectos de la tormenta Beryl en Yucatán en julio de 2024. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Alerta en el Atlántico: la tormenta tropical Bertha se forma y amenaza con tocar tierra los siguientes días. Conoce su trayectoria y los pronósticos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+