Se Forma la Tormenta Tropical Bertha y Tocará Tierra: Esta Es su Trayectoria

La tormenta tropical Bertha se formó hoy, 20 de julio de 2026, en aguas del golfo de México, y de acuerdo con su trayectoria, se espera que toque tierra en los próximos días.

Dicho ciclón se formó a partir de la depresión tropical Dos y es el segundo sistema con nombre que se desarrolla en el océano Atlántico en la actual temporada de huracanes 2026.

7/20 7pm CDT: TD #Two has been upgraded to Tropical Storm #Bertha . See the latest Key Messages and forecast information at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/sctGENeO5c — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 21, 2026

Aquí en N+ te informamos dónde se encuentra el fenómeno meteorológico y cuál será su trayectoria, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos de América.

Para tener en cuenta

La temporada de ciclones tropicales en el Atlántico inició el 1 de junio y terminará el 30 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) pronosticó entre 11 y 15 fenómenos meteorológicos con nombre en este litoral.

De ellos, entre 7 y 8 serían tormentas tropicales ; entre 3 y 5 serían huracanes fuertes (categoría 1 o 2) y entre 1 y 2 serían huracanes mayores (categoría 3, 4 o 5).

Los nombres que llevarán los ciclones en este litoral son: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

Se forma la tormenta Bertha

Este lunes, la depresión tropical Dos evolucionó en la tormenta Bertha, a 190 km al sur de Florida, Estados Unidos, y a 780 km al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo.

Debido a su cercanía con territorio estadounidense, el NHC emitió una alerta de sobretensión de tormenta en las costas de Alabama, Mississippi y el sureste de Louisiana, “donde es posible una marejada ciclónica que amenaza su vida”.

Recomendó también que otras zonas de Louisiana y Texas supervisen el progreso del ciclón.

“Las áreas de inundaciones repentinas serán posibles hasta el viernes por la costa del Golfo y las ubicaciones interiores adyacentes desde el oeste de Florida hasta la costa media de Texas, incluidas las partes del sur de Alabama, Mississippi y Louisiana”, detalló en un aviso hoy.

Trayectoria del ciclón tropical

Según sus pronósticos, Bertha mantendrá su trayectoria hacia el noroeste. Se prevé que toque tierra el 23 de julio en Louisiana, y que al día siguiente se degrade a depresión tropical.

SPB