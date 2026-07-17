Sociedad

Ellos Son los Perros Rescatistas de la Cruz Roja: México, Rumbo a los Mejores Equipos del Mundo

Conoce a Balam, Halley, Kenai y Orly, perros rescatistas de la Cruz Roja Mexicana, que fueron 'héroes' en la búsqueda de personas por los terremotos en Venezuela

Perros rescatistas de la Cruz Roja

Édgar Martínez y Kenai, rescatistas de la Cruz Roja Mexicana. Foto. N+

Perros rescatistas de la Cruz Roja

Kenai, perro rescatistas de la Cruz Roja Mexicana. Foto. N+

Perros rescatistas de la Cruz Roja

Orly, perro rescatista de la Cruz Roja Mexicana. Foto. N+

Perros rescatistas de la Cruz Roja

Halley, perro rescatista de la Cruz Roja Mexicana. Foto: N+

Perros rescatistas de la Cruz Roja

Balam, perro rescatista de la Cruz Roja Mexicana. Foto: N+

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Los perros rescatistas de la Cruz Roja Mexicana, Balam, Halley, Kenai y Orly, son héroes en Venezuela. Conoce su historia y cómo México busca la clasificación internacional con la ONU.

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