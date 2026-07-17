Ellos Son los Perros Rescatistas de la Cruz Roja: México, Rumbo a los Mejores Equipos del Mundo

México está creciendo a pasos agigantados en el rescate con binomios caninos, aseguraron en entrevista exclusiva para N+ elementos de Grupo de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (USAR) de la Cruz Roja Mexicana. Conoce aquí a los perros rescatistas que salvan vidas, como recientemente lo hicieron por los terremotos en Venezuela: ellos son Balam, Halley, Kenai y Orly.

¿Quiénes son Balam, Halley, Kenai y Orly?

Balam, Halley, Kenai y Orly son 4 perros rescatistas del Grupo USAR de la Cruz Roja Mexicana, especialistas en localizar a personas con vida en colapsos de estructuras generadas por desastres como terremotos, en zonas agrestes, boscosas o en deslizamientos de tierra.

Se trata de Balam y su hermano Orly, ambos de 8 años de edad; Halley, de 5 años; y Kenai, de 4, quien recibe su nombre por el personaje de la película Tierra de Osos, que se caracteriza por ser “muy travieso”.

Los 4 perros son raza Border Collie y todos los días reciben capacitación con ejercicios de socialización, sensibilización, obediencia y control y búsqueda de personas, “para que puedan estar bien en diferentes contextos y estímulos, para que puedan trabajar de forma adecuada”, explicó en entrevista Gonzalo Granados, rescatistas de la Fuerza de Tarea 1 de la Cruz Roja, del Grupo USAR y binomio de Halley.