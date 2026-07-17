Ellos Son los Perros Rescatistas de la Cruz Roja: México, Rumbo a los Mejores Equipos del Mundo

México está creciendo a pasos agigantados en el rescate con binomios caninos, aseguraron en entrevista exclusiva para N+ elementos de Grupo de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (USAR) de la Cruz Roja Mexicana. Conoce aquí a los perros rescatistas que salvan vidas, como recientemente lo hicieron por los terremotos en Venezuela: ellos son Balam, Halley, Kenai y Orly.
¿Quiénes son Balam, Halley, Kenai y Orly?
Balam, Halley, Kenai y Orly son 4 perros rescatistas del Grupo USAR de la Cruz Roja Mexicana, especialistas en localizar a personas con vida en colapsos de estructuras generadas por desastres como terremotos, en zonas agrestes, boscosas o en deslizamientos de tierra.
Se trata de Balam y su hermano Orly, ambos de 8 años de edad; Halley, de 5 años; y Kenai, de 4, quien recibe su nombre por el personaje de la película Tierra de Osos, que se caracteriza por ser “muy travieso”.
Los 4 perros son raza Border Collie y todos los días reciben capacitación con ejercicios de socialización, sensibilización, obediencia y control y búsqueda de personas, “para que puedan estar bien en diferentes contextos y estímulos, para que puedan trabajar de forma adecuada”, explicó en entrevista Gonzalo Granados, rescatistas de la Fuerza de Tarea 1 de la Cruz Roja, del Grupo USAR y binomio de Halley.
Los perros rescatistas del Grupo USAR mantienen un buen nivel de vida. Reciben atención veterinaria, vacunas y llevan una dieta con alimentos con alto nivel de proteína, trabajan 4 horas al día y en misiones de rescate, descansan por periodos de entre 15 y 20 minutos.
Los binomios caninos pueden llegar a jubilarse a los 9 años de edad y posteriormente, el Grupo USAR se encarga de garantizar que mantengan un buen nivel de vida, para una vejez digna y tranquila.
En total, 222 personas y 8 binomios caninos forman parte del equipo de USAR de la Cruz Roja Mexicana; ademas, cuenta con 50 perros en preparación para que sean considerados aptos para el trabajo.
Balam, Halley, Kenai y Orly, 'héroes' en Venezuela
El equipo de binomios caninos de la Cruz Roja Mexicana formó parte de la misión de ayuda humanitaria que México envió a Venezuela, para colaborar en el rescate de personas que quedaron atrapadas bajo los escombros, por los terremotos en La Guaira.
Halley fue pieza clave en el rescate de Hernán Alberto Gil Flores, una persona que quedó atrapada bajo los escombros de un edificio, por 7 días.
Gonzalo Granados narró que Halley fue el binomio que marcó la zona donde se encontraba Hernán, luego de que un equipo de los radares de Portugal detectaron puntos de interés, “por lo cual se solicitó que acudieran binomios para corroborar estos datos”. Fue cuando ingresó el binomio de la Cruz Roja Mexicana y uno del equipo de Colombia, quienes marcaron el mismo punto por medio de ladridos donde detectaron la fuente de aroma.
“Todo el acceso para llegar a Hernán, todas las vigas estaban ya bajo tensión, a punto de fracturarse, era bastante riesgoso y bastante complicado el acceso”, contó Gonzalo Granados.
Lograr el rescate de una persona “es una emoción bastante grande, muchos sentimientos encontrados, porque por un lado es una emoción de que hayamos encontrado a una persona con vida, pero también el sentimiento inmediato de empezar a planificar la extracción, empezar a hacer más evaluaciones de seguridad, más evaluaciones estructurales, más planes para poder sacar a esta persona”, agregó Granados.
Édgar Martínez, rescatista de la Fuerza de Tarea de la Cruz Roja Mexicana y guía canino de Orly, Balam y Kenai, mencionó que “en todas las misiones que salimos es un compromiso con el país. Sé que estamos representando a toda la nación”.
En cuanto a la situación en Venezuela, Édgar Martínez reconoció que fue complicado por los escenarios a los que se enfrentaron y las condiciones del país: “Encontrar esas historias repetidamente es lo que se vuelve fuerte”.
México, rumbo a los mejores equipos de binomios caninos en el mundo
Cuestionado sobre el nivel en el que se ubica México en cuanto al rescate con binomios caninos, Édgar Martínez comentó que le “es difícil -tal vez- evaluar esa parte”; sin embargo, dijo que “hay muchos equipos muy fuertes” en el mundo.
“Aún así, creo que estamos avanzando a pasos agigantados y auguro que muy pronto seremos de los número uno del mundo”, afirmó Édgar.
En tanto, Marco Antonio Franco Hernández, coordinador nacional de Socorros de la Cruz Roja y líder del equipo USAR, informó que su grupo está buscando la clasificación internacional, avalada por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Franco Hernández, pionero en el rescate con binomios caninos en la Cruz Roja Mexicana, explicó que el proceso para obtener la clasificación lleva alrededor de un año y medio.
Agregó que los próximos meses serán “muy duros” en el camino rumbo a la clasificación internacional, “porque hay que trabajar mucho, hacer muchas prácticas, hacer demostraciones”.
“Esperemos que en un año, más o menos, podamos dar esa noticia de que nuestro equipo ya esté clasificado por las Naciones Unidas, a nivel internacional”, afirmó el líder del Grupo USAR.