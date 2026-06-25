Desde Rescatistas hasta Binomios Caninos: México Envía Ayuda a Venezuela tras Terremotos

Venezuela declaró estado de emergencia por los terremotos que han dejado más de 180 personas muertas y más de 1,500 heridas

Envío de ayuda humanitaria de México a Venezuela. Foto: SedenaEnvío de ayuda humanitaria de México a Venezuela. Foto: Sedena

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México envía rescatistas a Venezuela tras terremotos que dejaron más de 180 muertos. Sheinbaum anuncia ayuda con 250 militares y equipo especializado.

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