Desde Rescatistas hasta Binomios Caninos: México Envía Ayuda a Venezuela tras Terremotos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que hoy saldrá un equipo de rescatistas mexicanos para brindar ayuda en Venezuela, país afectado por los terremotos que han dejado más de 180 personas muertas.

En la conferencia mañanera de hoy, 25 de junio de 2026, la mandataria detalló que el cuerpo de rescatistas que viajará a Venezuela lo conforman elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y personal de sanidad.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum Pardo apuntó que una vez que se instale el equipo de rescatistas mexicanos, en Venezuela, “determinaremos, mañana mismo, personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesiten”.

La mandataria explicó que el canciller Roberto Velasco se comunicó con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, vía mensaje de texto, quien le pidió apoyo con rescatistas y personal de salud, por lo que “una primera brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional sale hoy” y “una vez que lleguen allá y hagan una valoración con las autoridades, ya veremos qué ayuda adicional requieren, y por supuesto lo vamos a estar informando”.

La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó ponerse en contacto directo con la mandataria Delcy Rodríguez y expuso que la brigada mexicana se integra de la siguiente forma:

250 militares.

5 canes.

4 aeronaves.

1 dron.

Herramienta para búsqueda y rescate.

Equipo y material de curación.

México envía ayuda a Venezuela

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Defensa Nacional informaron que México envía ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela tras afectaciones por sismos.

Por lo que a las 14:30 horas de este día partieron dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a Venezuela, trasladando ayuda humanitaria luego de sufrir afectaciones por dos fuertes sismos.

La ayuda consiste en un agrupamiento integrado por 261 efectivos, de los cuales 240 son del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional, entre los que se encuentran médicos, camilleros y enfermeros, así como personal especializado en labores de búsqueda y rescate para el auxilio inmediato de los afectados.

También se incluyen 18 binomios canófilos especialistas en localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas, así como 4.4 toneladas de herramienta, material y equipo y 2.7 Tons. de insumos médicos.

Foto: Especial

"El contingente partió desde la Base Aérea de Santa Lucía, Estado de México. Además, se tiene previsto que en las próximas horas salga un avión de transporte pesado C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana, trasladando 8 Tons. de medicamento y 4 Tons. de equipo y material para actividades de rescate y salvamento", explicaron.

¿Hay mexicanos afectados por los terremotos en Venezuela?

Cuestionada sobre si hay mexicanos afectados por los terremotos en Venezuela, la presidenta dijo que por el momento no hay reporte de ningún connacional herido o fallecido, “pero estamos en revisión permanente”.

El miércoles, Sheinbaum Pardo expresó, en redes sociales, su solidaridad con Venezuela e indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya había tenido contacto con el gobierno venezolano.

Además, mencionó que instruyó la preparación de la ayuda necesaria para Venezuela y apuntó que “por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad”: “México siempre es y será solidario”.

Emergencia en Venezuela por terremotos del 24 de junio 2026

Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió Venezuela la tarde del 24 de junio de 2026, con epicentro a 21 kilómetros (km) al oeste de Morón, en la zona norte del país, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Casi un minuto después, se registró otro terremoto, de magnitud 7.5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según datos del USGS.

Los temblores dejaron al menos 188 personas muertas y 1,520 heridas, reportó el Gobierno, luego de que decretó estado de emergencia.

Además, se han registrado unas 30 réplicas por los potentes sismos, que se sintieron hasta en Colombia, donde se activaron algunas alertas sísmicas.

Los temblores provocaron el derrumbe de varios edificios, cortes de luz y pánico entre la población.

La zona más afectada fue el estado de La Guaira, al norte de Venezuela.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy