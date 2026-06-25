Según Datos del USGS, Venezuela Vivió el Terremoto Más Potente desde 1900

El sismo de magnitud 7.5 que sacudió el miércoles Venezuela es según los registros históricos del instituto geológico estadounidense (USGS), el más potente en más de un siglo.

El USGS registró el 29 de octubre de 1900 un terremoto de magnitud estimada de 7.7 frente a las costas del país, al noreste de Caracas, que según el instituto causó "daños considerables".

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Terremotos

Este miércoles, un primer temblor de magnitud 7.2 ocurrió a las 18:04 hora local a unos 200 km al oeste de Caracas.

Lo siguió otro de magnitud 7.5 a 45 km de allí, y después una veintena de réplicas, de acuerdo con el USGS, que habla de una "catástrofe que debería tener una magnitud considerable".

Saldo

Hasta la madrugada del jueves se tenía como saldo oficial 164 personas fallecidas y 971 heridos, según informó la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Ante la tragedia varios países, entre ellos México, han ofrecido su ayuda humanitaria.

En tanto, los cuerpos de emergencia en Venezuela se enfocan en rescatar a personas atrapadas entre los escombros de edificios derrumbados.

Con información de AFP

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