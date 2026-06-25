Según Datos del USGS, Venezuela Vivió el Terremoto Más Potente desde 1900

El 29 de octubre de 1900 el USGS registró un terremoto de magnitud estimada de 7.7 frente a las costas de Venezuela, al noreste de Caracas

Servicios de emergencia laboran en el lugar de un edificio colapsado tras los terremotos en Venezuela.Foto: Reuters

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Venezuela sufre su terremoto más potente desde 1900: un sismo de 7.5 deja 164 muertos y 971 heridos. La ayuda internacional se moviliza mientras continúan los rescates.

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