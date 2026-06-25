¿Qué Pasó en Los Cabos? Fans Fueron Arrollados en Festejo y Detienen al Conductor

Lo que era una noche de fiesta para aficionados de la Selección Mexicana en Cabo San Lucas se convirtió en una escena de caos con personas heridas por un conductor que los atropelló

Los CABOSLa Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur informó que inició la carpeta de investigación por los hechos. Foto: Gobierno de Los Cabos.

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Tragedia en Los Cabos: una celebración de fútbol se convierte en caos cuando un conductor atropella a varios fans. 17 heridos y el chofer detenido. Descubre más sobre este impactante suceso.

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