¿Qué Pasó en Los Cabos? Fans Fueron Arrollados en Festejo y Detienen al Conductor

Los fans de Los Cabos que celebraron el triunfo de la Selección Mexicana ante Chequia pasaron del festejo a la tragedia, luego de que un conductor atropellara a varios aficionados en la zona turística de la ciudad. En N+ te contamos lo que pasó y cómo detuvieron al chofer.

Todo comenzó alrededor de las 21:05 horas, tiempo local (22:05 de CDMX), cuando decenas de seguidores del Tricolor celebraban el triunfo de 3-0 contra los europeos, de acuerdo con reportes policiales. El partido había terminado una hora antes, los ánimos estaban a tope en todo el país, así como en las principales plazas.

En ese momento, los servicios de emergencia fueron alertados por varios heridos sobre el bulevar Lázaro Cárdenas de Cabo San Lucas. La escena fue caótica, según videos compartidos en redes sociales.

Un coche negro que viajaba con rumbo al noroeste, y que llevaba a más personas dentro de su unidad, quedó atrapado entre la multitud que mecía su vehículo como parte de la celebración en un área donde hay muchos bares y restaurantes, apenas unos metros adelante de un muelle.

Según los clips difundidos, el conductor intentó avanzar. Primero arrancó, pero en ese momento pasó por encima de una joven que quedó debajo de la llanta derecha del auto. Al ver esto, más aficionados se acercaron al vehículo tratando de detenerlo, lo que provocó que el conductor frenara un poco.

Sin embargo, en lugar de detenerse por completo, aceleró de nuevo y se llevó por delante a más víctimas, hasta que el auto terminó impactándose metros adelante frente a bolardos que impedían el pase a la vía Ignacio Zaragoza.

"Al verse rodeado por personas que obstruían el paso y ejercían presión física sobre su unidad, realizó una maniobra de aceleración intempestiva, provocando el atropellamiento de varios peatones", explicó la policía.

Tras el impacto, decenas de personas que presenciaron el atropellamiento se abalanzaron sobre el vehículo. El conductor fue sacado a la fuerza del auto y la multitud le propinó una golpiza, hasta casi lincharlo. Su coche fue dañado en la carrocería y el parabrisas. Algunos querían destrozar el vehículo.

En otro video se observa al hombre tirado sobre el asfalto, con el rostro morado y ensangrentado, completamente inconsciente, mientras varias personas lo pateaban y lo insultaban por lo ocurrido.

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, fue el primero en dar una cifra oficial. Reportó 17 personas lesionadas.Dijo que 10 pacientes (8 mujeres y 2 hombres) fueron llevados al IMSS, tres más al Hospital General; dos al Hospital San Luke’s; y una persona a AMC.

El funcionario precisó que una persona más se encuentra en código de emergencia. No precisó si se trataba del chofer que fue golpeado o de alguna víctima.

La #PGJE inició investigación por los lamentables hechos registrados la noche del miércoles en la Col. Centro de Cabo San Lucas, donde se fueron el atropelladas diversas personas.

Si tienes información, denuncia de forma anónima al 800 4 74 53 22 o en la app DACBCS. pic.twitter.com/XD0FOdFoOV — Procuraduría BCS (@PGJEBCS) June 25, 2026

El IMSS Bienestar indicó que dos pacientes atendidos en el Hospital General de Cabo San Lucas presentaron lesiones que no ponen en riesgo su vida y una persona ingresó con diagnóstico grave, por lo que recibe atención integral por parte del equipo multidisciplinario del hospital. Aparentemente, se trata del chofer.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública, Tránsito Municipal, Bomberos y Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria y coordinaron el traslado de los afectados. Afortunadamente, hasta la madrugada de este jueves no se reportaba ninguna víctima mortal.

¿Qué han reportado las autoridades?

La información oficial fue emitida por partes. Se sabe que el conductor fue llevado a un centro médico bajo custodia policial, es decir, en calidad de detenido.

"El conductor de la unidad involucrada también recibió atención médica y quedó bajo custodia de la autoridad ministerial, que realizará las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos", indicó el Ayuntamiento de Los Cabos.

Previamente, el secretario Rentería compartió el siguiente número telefónico: 624-129-9045 para que personas con lesiones y sus familias se comuniquen y les brinden atención.

"A quienes hoy atraviesan por esta difícil situación, les reiteramos que no están solos; el Ayuntamiento continuará brindando todo el apoyo institucional que sea necesario", dijo José Manuel Larumbe Pineda, Primer Regidor en funciones de alcalde.

Hacia la media noche, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) emitió un comunicado lamentando lo sucedido y deseando una pronta recuperación a los afectados. Igual hizo un llamado para que se esclarezca lo que pasó.

Inician investigaciones

Ya en los primeros minutos de este jueves, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur informó que inició la carpeta de investigación por los hechos.

Sin embargo, en ese momento señaló que aún se estaban recabando los datos médicos para determinar con precisión el número total de lesionados. La instancia ministerial fue notificada una hora después del alertamiento a los números de emergencia a través del C2, a las 22:09 horas.

Envió a elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal y personal de la Dirección de Servicios Periciales para realizar el procesamiento de la escena, asegurar los indicios correspondientes y comenzar con las primeras indagatorias.

"La PGJE enfatiza de manera categórica que, en este como en todos los casos de su competencia, la dependencia realiza investigaciones exhaustivas, rigurosas y apegadas a derecho que conduzcan al esclarecimiento de los hechos y a resolver los ilícitos, garantizando que no habrá impunidad", agregó.

Exhortó a las personas que tengan videos o cualquier material para la investigación que lo compartan de manera anónima a través de los canales oficiales o al teléfono 800 4 74 53 22, así como en la aplicación gratuita DACBCS.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal confirmó los hechos, pero no detalló que el chofer fue golpeado por la multitud.

ASJ