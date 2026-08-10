Deportes

Roony Bardghji, Jugador del Barcelona, Sufre Severa Lesión

El atacante del Barça sufrió una dura lesión en el entrenamiento y podría perderse múltiples semanas de actividad

Roony Bardghji, jugador del FC BarcelonaFoto: Getty Images

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