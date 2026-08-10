A poco más de una semana para que comience la temporada 2026/27 para el FC Barcelona, el equipo culé ha recibido malas noticias. El atacante Roony Bardghji sufrió una lesión en la rodilla derecha, misma que le impidió continuar con el entrenamiento de este lunes.

Sin embargo, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, "la entidad azulgrana no prevé emitir un comunicado al respecto hasta este martes, cuando se conozca el alcance exacto de la lesión y el tratamiento a seguir. Y siempre y cuando dé su consentimiento el jugador", por lo que habrá que esperar para saber con certeza el alcance de la lesión.

Aún así, otras fuentes señalan que podría tratarse de una rotura de ligamento cruzado la cual, de confirmarse, le haría perderse alrededor de 6 meses de actividad.

Movimientos en el plantel del Barcelona

Incluso antes de lesionarse, Bardghji no entraba en los planes de Hansi Flick, entrenador dekl Barça, para la temporada que está a punto de iniciar y el club le estaba buscando una salida. Sin embargo, la lesión podría frustrar los intentos del equipo blaugrana por darle salida.

Otro nombre que suena para abandonar Barcelona es el de Ferran Torres, el atacante español que anotó el gol de la victoria para 'La Roja' en la más reciente edición del Mundial. Reportes en la prensa europea señalan que el PSG tiene interés en el futbolista de 29 años de edad, quien recientemente admitió que "todo puede pasar" con respecto a una posible salida del club.

Aunado a esto, este lunes 10 de agosto se confirmó que el Barça cedió en préstamo a Ronald Araujo, quien jugará la campaña con el Liverpool de la liga inglesa.

DB