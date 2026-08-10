Pronóstico del tiempo

Fuertes Lluvias Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla y Naranja en 9 alcaldías

Protección Civil prevé precipitaciones en varias demarcaciones; te contamos en dónde para que tomes precauciones

Durante este tiempo, se prevé la caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros. Foto: N+Hay Alerta Amarilla por fuertes lluvias en varias alcaldías de la CDMX. Foto: N+

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