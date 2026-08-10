Fuertes Lluvias Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla y Naranja en 9 alcaldías

La Ciudad de México tendrá una tarde y noche con lluvias fuertes hoy, 10 de agosto de 2026. Ante estas condiciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las Alertas Amarilla y Naranja en 9 alcaldías.

Las lluvias estarán acompañadas de posibles encharcamientos, corrientes de agua y caída de granizo.

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¿Qué alcaldías tienen Alerta Naranja hoy?

La SGIRPC activó la Alerta Naranja para:

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Xochimilco.

Tlalpan.

En estas zonas se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros, capaces de generar encharcamientos e inundaciones, además de corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

¿Dónde hay Alerta Amarilla por lluvias?

La Alerta Amarilla se mantiene en:

Álvaro Obregón.

Coyoacán.

Cuajimalpa.

Iztapalapa.

Tláhuac.

Para estas alcaldías se prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como posible caída de granizo.

De acuerdo con la actualización de Protección Civil, las condiciones de mayor atención están previstas entre las 13:00 y las 21:00 horas de este lunes.

Por ello, las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente durante los momentos en que aumente la intensidad de la lluvia.

FBPT