Fuertes Lluvias Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla y Naranja en 9 alcaldías
Protección Civil prevé precipitaciones en varias demarcaciones; te contamos en dónde para que tomes precauciones
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La Ciudad de México tendrá una tarde y noche con lluvias fuertes hoy, 10 de agosto de 2026. Ante estas condiciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las Alertas Amarilla y Naranja en 9 alcaldías.
Las lluvias estarán acompañadas de posibles encharcamientos, corrientes de agua y caída de granizo.
La SGIRPC activó la Alerta Naranja para:
Magdalena Contreras.
Milpa Alta.
Xochimilco.
Tlalpan.
En estas zonas se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros, capaces de generar encharcamientos e inundaciones, además de corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.
La Alerta Amarilla se mantiene en:
Álvaro Obregón.
Coyoacán.
Cuajimalpa.
Iztapalapa.
Tláhuac.
Para estas alcaldías se prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como posible caída de granizo.
De acuerdo con la actualización de Protección Civil, las condiciones de mayor atención están previstas entre las 13:00 y las 21:00 horas de este lunes.
Por ello, las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente durante los momentos en que aumente la intensidad de la lluvia.
FBPT