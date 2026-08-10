Accidentes

Muere Adulto Mayor al Caerle un Rayo Mientras Pastoreaba a sus Chivas en Saltillo

Un hombre de la tercera edad murió al caerle un rayo mientras pastoreaba a sus chivas en Saltillo.

Muere Adulto Mayor al Caerle un Rayo Mientras Pastoreaba a sus Chivas en SaltilloEl campesino de la tercera edad salió a pastorear a sus chivas cuando le cayó un rayo. Foto: N+

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