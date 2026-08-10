Muere Adulto Mayor al Caerle un Rayo Mientras Pastoreaba a sus Chivas en Saltillo

Un rayo mató a un campesino que cuidaba a sus chivas en una zona montañosa del ejido El Cercado, municipio de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Los hechos se registraron la tarde del 8 de agosto cuando, José Guadalupe salió a pastorear a sus chivas. Durante su recorrido en la zona serrana se registró una intensa precipitación acompañada con granizo y actividad eléctrica.

El hombre de la tercera edad de 69 años y varios de sus animales murieron luego de que el rayo los alcanzó, fue localizado por sus familiares quienes salieron a buscarlo.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) atendieron el reporte y tomaron conocimiento de los hechos, ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Bomberos controlan incendio provocado por un rayo en Torreón

Una tormenta eléctrica registrada el 5 de agosto en Torreón provocó que un rayo impactara una palmera ubicada en el centro de la ciudad, lo que generó un incendio y movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos.

El incidente ocurrió en el cruce de la avenida Zacatecas y Juan Gutenberg, en la colonia Tercero de Cobián, donde vecinos alertaron a las autoridades luego de observar las llamas. Bomberos acudieron para controlar el fuego y evitar que se extendiera; no se reportaron personas lesionadas.