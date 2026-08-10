Accidentes

Jinete Resulta Herido en Rodeo Sin Permisos Ligado a Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua

Un jinete resultó herido en un rodeo ligado a Cruz Pérez Cuéllar. Gobernación anunció multas por falta de permisos en Chihuahua.

El evento contó con la presencia de Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Juárez con licencia.El evento contó con la presencia de Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Juárez con licencia. Foto: @CruzPérezCuéllar

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Jinete herido en rodeo sin permisos en Chihuahua. Gobernación anuncia multas por falta de seguridad en evento ligado a Cruz Pérez Cuéllar.

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