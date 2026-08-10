Jinete Resulta Herido en Rodeo Sin Permisos Ligado a Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua

Un jinete resultó lesionado durante un evento realizado la tarde del pasado domingo 9 de agosto en la Arena Tierra Vieja, en la ciudad de Chihuahua, luego de caer al suelo durante la 'achatada' de un novillo y ser pisado por el becerro.

De acuerdo con Héctor Ochoa Moreno, uno de los invitados al evento, el jinete se encuentra estable y no fue necesario trasladarlo a un hospital después del accidente.

Ochoa Moreno señaló que una ambulancia estuvo presente en el lugar, aunque dijo desconocer si ya se encontraba en la arena antes del incidente o si llegó posteriormente.

Sin embargo, el subdirector de Gobernación, Pedro Germán Oliva, afirmó que el evento no contaba con una ambulancia al momento del accidente y señaló que la unidad médica llegó después de que ocurrió el hecho.

Municipio anuncia sanciones por el evento

El evento contó con la presencia de Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Juárez con licencia. En los cercos de la arena de rodeo fueron colocadas lonas con su nombre y posteriormente el edil publicó fotografías del encuentro, al que describió como una "tarde de rodeo en familia".

Los propietarios de la Arena Tierra Vieja señalaron que únicamente rentaron el espacio al grupo denominado 'Amigos de Cruz'. Por su parte, los invitados especiales aseguraron que no se cobró entrada y que se trató de una práctica de exhibición.

Héctor Ochoa Moreno sostuvo que, al tratarse de un evento privado, no era necesario contar con un permiso, al citar el artículo 100 del reglamento de Protección Civil.

No obstante, el subdirector de Gobernación indicó que el evento no contaba con los permisos correspondientes y calificó como una situación de riesgo la realización de actividades de este tipo sin las medidas necesarias de seguridad.

El Gobierno Municipal anunció que se aplicarán sanciones económicas para los dueños del establecimiento. De acuerdo con Pedro Germán Oliva, el Reglamento de Espectáculos Públicos para el Municipio de Chihuahua contempla multas de 50 a 650 UMAs, equivalentes a entre 5 mil y 75 mil pesos, además de que podría determinarse la clausura del establecimiento.