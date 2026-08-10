Seguridad

Detienen a Sujeto Acusado de Violencia Familiar Luego de Persecución en Torreón

Elementos de la Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre acusado de violencia familiar en Torreón.

Detienen a Sujeto Acusado de Violencia Familiar Luego de Persecución en TorreónCámaras de seguridad del C2 lograron ubicar al presunto responsable. Foto:C2

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