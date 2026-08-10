Detienen a Sujeto Acusado de Violencia Familiar Luego de Persecución en Torreón

Elementos de Seguridad Pública realizó una persecución por reporte de violencia familiar en Ampliación la Merced en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Como parte de las acciones de prevención de la violencia familiar, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) atendieron un reporte en la colonia Ampliación la Merced, donde una mujer solicitó apoyo ante la conducta agresiva de su esposo.

Los oficiales acudieron al domicilio y al ser informados que el presunto agresor se había retirado, se dio seguimiento a través del sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2) lo que permitió ubicarlo.

Tras la intervención, se logró la detención de Cesario "N" de 40 años por el probable delito de violencia familiar, quedando a disposición del Ministerio Público.

En el lugar también se aseguró una motocicleta la cuál quedó bajo resguardo en el corralón

Menor pide ayuda después de que su madre fuera golpeada en Torreón

En otro caso de violencia familiar, una mujer de 30 años resultó herida luego de ser agredida por su pareja en la colonia Miguel Hidalgo de Torreón. La víctima presentó golpes en distintas partes del cuerpo y una lesión en la frente, por lo que vecinos solicitaron apoyo de las autoridades.

El incidente ocurrió sobre la prolongación Venustiano Carranza, donde el presunto agresor intentó escapar en una motocicleta, pero abandonó la unidad y huyó a pie. Un menor de 10 años pidió ayuda a una vecina después de presenciar la agresión contra su madre.