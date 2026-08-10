Seguridad

Investigan Muerte de Niña de 2 Años Tras Llegar Sin Vida a Hospital de Cd. Juárez

Una niña de dos años llegó sin signos vitales a un hospital privado en la avenida Malecón, en Ciudad Juárez. Agentes de la FGE investigan la causa de muerte.

Reportan muerte de una menor al llegar a un hospital particular.Reportan muerte de una menor al llegar a un hospital particular. Foto: N+

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Una niña de 2 años fallece al llegar a un hospital en Ciudad Juárez. La Fiscalía busca esclarecer las causas.

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