Investigan Muerte de Niña de 2 Años Tras Llegar Sin Vida a Hospital de Cd. Juárez

Una niña de dos años fue reportada sin vida tras llegar a un hospital particular de Ciudad Juárez, donde médicos que la recibieron confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El hecho fue reportado por el personal médico del hospital, ubicado en el cruce de las calles Malecón y General Rivas Guillén, quienes dieron aviso a las autoridades ante la situación.

Tras recibir el reporte, elementos de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, acudieron al nosocomio para iniciar las investigaciones correspondientes.

Fiscalía investiga la muerte de la menor

Agentes de la Fiscalía realizaron las primeras diligencias en el hospital con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la menor.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas del fallecimiento, por lo que las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes.