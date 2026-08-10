Seguridad

Dos Pescadores Fueron Rescatados tras Quedar Atrapados en Bahía de Kino, Hermosillo

Luego de quedar atrapados en una zona rocosa tras el aumento de la marea, dos pescadores fueron rescatados sanos y salvos en Bahía de Kino, en Hermosillo, Sonora.

Dos Pescadores Fueron Rescatados tras Quedar Atrapados en Bahía de Kino, HermosilloDos Pescadores Fueron Rescatados tras Quedar Atrapados en Bahía de Kino, Hermosillo. Foto: Archivo N+

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Dos pescadores fueron rescatados en Bahía de Kino tras quedar atrapados por la marea. Bomberos acudieron al llamado de emergencia.

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