Dos Pescadores Fueron Rescatados tras Quedar Atrapados en Bahía de Kino, Hermosillo

Dos pescadores fueron auxiliados por elementos del Departamento de Bomberos, luego de quedar atrapados en una zona rocosa de Bahía de Kino, debido al aumento de la marea que les impidió regresar por sus propios medios.



El rescate ocurrió alrededor de las 15:30 horas del domingo, en el punto conocido como Cerro Prieto Dos, donde los hombres, de aproximadamente 35 años de edad, quedaron varados al subir el nivel del mar, por lo que ante la situación solicitaron auxilio al número de emergencias 9-1-1.

Los pescadores fueron puestos a salvo sin resultar lesionados

Bomberos de la Estación 6 se trasladaron hasta el sitio a bordo de motos acuáticas para auxiliarlos, logrando poner a salvo a ambos pescadores sin que resultaran lesionados o tuvieran afectaciones a su salud.



Tras ser rescatados, los hombres recibieron hidratación y posteriormente fueron trasladados hasta tierra firme, donde recibieron indicaciones para que no les volviera a ocurrir quedar atrapados por la marea.