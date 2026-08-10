Objetivo Criminal Detenido tras Presuntamente Causar Daños en un Domicilio de Hermosillo, Sonora

Un hombre señalado por vecinos de presuntos actos vandálicos y considerado como objetivo criminal prioritario, fue detenido por elementos de la Policía Municipal, luego de que ingresara por la fuerza a una vivienda de la colonia Villa del Real y ocasionara daños a un automóvil.



Se trata de Christian Manuel “N”, de 35 años, considerado un objetivo criminal prioritario por la corporación municipal, debido a una serie de daños que presuntamente ha provocado en el sector.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 horas del domingo, en un domicilio localizado sobre la calle Villa Benjamina, al norponiente de Hermosillo.

El sujeto habría forzado los candados del domicilio antes de quebrar los cristales de un vehículo

De acuerdo con el reporte, el individuo habría forzado los candados del portón para acceder a la cochera, donde posteriormente quebró los cristales de un vehículo tipo sedán, marca Nissan Altima, modelo 2017.



Tras ser asegurado por los oficiales, Christian Manuel “N” fue presentado ante la autoridad investigadora, instancia que se encargará de determinar su situación legal por los daños ocasionados y el inicio de las investigaciones.