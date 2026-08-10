Seguridad

Objetivo Criminal Detenido tras Presuntamente Causar Daños en un Domicilio de Hermosillo, Sonora

Un sujeto identificado como objetivo prioritario fue detenido luego de presuntamente ingresar a la fuerza a un domicilio y causar daños en un vehículo dentro de un domicilio en Hermosillo, Sonora.

Objetivo Criminal Detenido tras Presuntamente Causar Daños en un Domicilio de Hermosillo, SonoraObjetivo Criminal Detenido tras Presuntamente Causar Daños en un Domicilio de Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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Un objetivo criminal prioritario fue capturado en Hermosillo tras presuntamente forzar un domicilio y dañar un vehículo.

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