Programas sociales

Beca de Transporte SECTEI: ¿Quiénes Reciben Tarjeta del 10-14 de Agosto 2026 para Cobrar $1,500?

La beca entrega 1,500 pesos bimestrales a estudiantes de Educación Superior en CDMX, descubre quiénes deben recoger su método de pago esta semana

Beca Transporte SECTEI Universitarios 10-14 Agosto 2026¿Aún no recoges tu Tarjeta de la Beca de Transporte y Más para Universitarios? Te decimos quiénes deben pasar por su método de pago del 10 al 14 de agosto 2026. Foto: Instagram SECTEI.

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