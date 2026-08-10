Beca de Transporte SECTEI: ¿Quiénes Reciben Tarjeta del 10-14 de Agosto 2026 para Cobrar $1,500?

Si solicitaste la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más y aún no pasas por tu tarjeta para recibir el depósito bimestral, en N+ te decimos quiénes recogen este método de pago entre el 10 y 14 de agosto de 2026.

La beca que entrega 1,500 pesos bimestrales como ayuda a los jóvenes de Ciudad de México (CDMX) busca ser un apoyo para que estudiantes de instituciones públicas no interrumpan sus estudios.

Y dado que la entrega se hace por lista de beneficiarios, en una nota previa te dimos a conocer a quiénes les tocaba recoger su método de pago en abril de este año.

Si en tu familia también hay alumnos cursando la Educación Básica, ya te dimos a conocer qué Programas entregan recursos para la compra de uniformes y útiles escolares.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Padrón de Becas del Bienestar Creció de 90 Mil a 350 Mil Beneficiarios en Querétaro

¿Quiénes reciben la tarjeta de la beca de transporte SECTEI del 10 al 14 de agosto 2026?

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) del Gobierno de Ciudad de México dio a conocer qué la semana del 10 al 14 de agosto de 2026 habrá un nuevo periodo de entrega de la Tarjeta de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más.

Pero, ojo, porque sólo aplicará para aquellos beneficiarios que aparecieron en el segundo listado y por alguna razón no recogieron la tarjeta donde se depositan los 1,500 pesos bimestrales.

La SECTEI declaró que conforme a las reglas de operación y convocatoria vigente del programa, la Beca a Universitarios y para Transporte y Más 2026 cuenta con un padrón de 47 mil 455 estudiantes de licenciatura que recién fueron aceptados.

¿Dónde recoger la Tarjeta de Transporte y Más para Universitarios y qué piden?

La SECTEI indicó a los beneficiarios que la entrega del método de pago se hará en Barranca del Muerto número 24, colonia Guadalupe Inn, de la alcaldía Álvaro Obregón en Ciudad de México.

El horario de atención para los alumnos del segundo listado que no recogieron la tarjeta de la Beca será de 10:00 a 17:00 horas.

Es muy importante que presenten el INE o pasaporte vigente en original y copia.

¿Cuánto deposita la Beca de Transporte para Universitarios en 2026?

Las reglas de operación del programa establecen que para el segundo semestre de 2026 se deposita un total de 3 mil pesos a los beneficiarios.

Es decir el monto correspondiente a dos bimestres del año: septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

SARR