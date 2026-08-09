Reclama tu Dinero: ¿Cómo Saber Si Tienes un Ahorro en Infonavit? Así lo Solicitas en Agosto 2026

Muchas personas acuden a Infonavit para poder solicitar un crédito para comprar una vivienda o remodelar su casa, pero lo que algunos no saben es que probablemente cuenten con un ahorro, del cual pueden hacer uso desde agosto 2026. Aquí te explicamos cómo saber si tienes dinero en Infonavit y cómo solicitarlo.

En los últimos días han surgido dudas, como si a cierta edad se cancela el crédito para comprar una casa o dónde descargar la solicitud de inscripción de crédito, pero una de las primeras certezas que te dejamos sobre el dinero que pudiste haber ahorrado es que, si te jubilaste y no lo has ocupado, puedes solicitarlo.

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¿Cómo saber si tienes un ahorro en Infonavit?

La Subcuenta de Vivienda de Infonavit son recursos que forman parte de tu patrimonio , los cuales se conforman por las aportaciones que tus patrones (empleadores) generan mensualmente y entregan al instituto de forma bimestral, considerando el 5% de tu salario diario integrado.

Para conocer el importe de tu ahorro en el Infonavit y sus movimientos, ingresa a Mi Cuenta Infonavit, la Aplicación Móvil Infonavit o a los Kioscos de Autoservicio y descarga tu Resumen de Movimientos.

Ve a la sección "Mi Ahorro".

Selecciona "Cuánto ahoro tengo"

En este se muestra el monto y el detalle de tu Subcuenta de Vivienda a la fecha.

¿Cómo solicitar tu dinero en Subcuenta de Vivienda?

Para usar o retirar el dinero de tu Subcuenta de Vivienda del Infonavit, debes solicitar un crédito hipotecario (para comprar casa, construir o mejorar). No obstante, si no solicitaste crédito en Infonavit y no hiciste uso de este recurso, puedes tramitar la devolución de tus ahorros si ya estás pensionado o tienes 70 años o más.

Puedes retirar el ahorro que tienes en tu Subcuenta de Vivienda en el Infonavit si cuentas con una Resolución de Pensión emitida por el IMSS. Esta resolución para el Infonavit puede ser por vejez o cesantía en edad avanzada; por invalidez o incapacidad, total o parcial igual o mayor al 50%.

De acuerdo con el INFONAVIT, dependiendo de la fecha en la que fueron realizadas las aportaciones, el instituto tiene un programa que te ayuda a recuperar tus ahorros al pensionarte.