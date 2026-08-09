Las hojas de retención, también conocidas como avisos de retención, son un documento oficial emitido por el Infonavit que informa a la empresa donde trabaja un acreditado que ha solicitado un crédito hipotecario. Su principal objetivo es notificar al patrón que deberá comenzar a realizar los descuentos correspondientes desde la nómina del trabajador.

Este procedimiento es indispensable para que los pagos del crédito de vivienda se efectúen de forma puntual y conforme a las condiciones establecidas por el instituto. Una vez que la empresa recibe el aviso, debe aplicar el descuento indicado en el salario o cheque del trabajador para cubrir las mensualidades del financiamiento.

¿Cómo sacar la hoja de retenciones del Infonavit 2026?

El trámite se realiza en línea a través del portal Mi Cuenta Infonavit. Solo debes iniciar sesión con tu usuario y contraseña, ingresar al apartado Mi Crédito y seleccionar la opción Avisos de suspensión, retención y modificación de descuentos.

Después de unos minutos, el sistema generará el documento en formato PDF para que puedas descargarlo, revisarlo e imprimirlo. Deberás entregarlo al área de Recursos Humanos de tu centro de trabajo.

¿Para qué sirve este documento?

La hoja de retenciones tiene varias funciones importantes para los trabajadores que cuentan con un crédito Infonavit. En primer lugar, notifica oficialmente a la empresa que el empleado tiene un financiamiento vigente y que deben aplicarse descuentos vía nómina.

Además, autoriza al patrón a retener el monto correspondiente de cada pago para cubrir las mensualidades del crédito. Con ello se busca evitar atrasos, intereses por falta de pago o problemas en la cuenta del acreditado, asegurando que las aportaciones se realicen en tiempo y forma mientras exista una relación laboral vigente.