Marchas en CDMX HOY 9 de Agosto de 2026: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 9 de agosto de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, nueve concentraciones, una cita agendada, dos rodadas motociclista, nueve rodadas ciclistas y 18 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc