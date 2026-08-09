Marchas en CDMX HOY 9 de Agosto de 2026: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 9 de agosto de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan una marcha, nueve concentraciones, una cita agendada, dos rodadas motociclista, nueve rodadas ciclistas y 18 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.
Marcha
Cuauhtémoc
08:30 horas
. Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas. Marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir el cumplimiento de los derechos indígenas y el respeto a su identidad, lengua, cultura y libre determinación, en el marco de la “17ª. Mega Calenda 2026”.
Concentraciones
Gustavo A. Madero
09:50 horas. Habitantes de la colonia San Juan de Aragón 1ª Sección. Se reunirán en el Parque “Torre 1” para una asamblea vecinal sobre el proyecto “Edén Pilares/Edén Tlacos” y exigir transparencia, participación ciudadana y estudios técnicos que eviten afectaciones a la colonia.
Coyoacán
10:30 y 12:00 horas. Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir”, A.C. Se reunirán en Utopía Coyoacán y el Centro Nacional de las Artes para recolectar firmas a favor de la iniciativa “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”, que busca permitir la asistencia para una muerte digna a pacientes con enfermedades avanzadas o incurables.
Cuauhtémoc
10:00 horas. Colectivo “Hasta Encontrarte Delrin”. Se concentrarán en la Glorieta del Ahuehuete para exigir justicia y la búsqueda de un joven desaparecido el 8 de agosto de 2021 en Nogales, Sonora.
11:00 horas. Movimiento Plural de Maquineros. Se concentrarán en el Hemiciclo a Juárez para exigir el cese de clausuras a establecimientos de videojuegos y locales comerciales, la devolución de máquinas confiscadas y respeto a su derecho al trabajo.
12:00 horas. Nacionalistas Mexicanos Unidos. Se concentrarán en el Zócalo en rechazo al registro telefónico obligatorio en todo el país, particularmente para líneas de telefonía móvil con terminación “0”.
Miguel Hidalgo
12:00 horas. Liberación Animal MX. Se darán cita en el Parque Bicentenario para un “Picnic vegano” con actividades de convivencia y sensibilización sobre veganismo, medio ambiente y respeto a los animales.
Rodadas ciclistas y motociclistas
06:45 horas. Aventura Extrema. Saldrán de BMW Cever Santa Fe con destino a Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México.
20:30 horas. Jales Tepito Morelos. Realizarán una rodada desde el Parque Calles con destino por definir en la alcaldía Gustavo A. Madero.
05:45 horas. Desterrados Xochimilco. Saldrán del Embarcadero Fernando Celada con destino a Chalma, Estado de México.
06:40 horas. Chintolos Bikers Team. Saldrán del Parque Bicentenario con destino al restaurante El Pica II, en Texcoco de Mora, Estado de México.
06:45 horas. Libertad en Bici. Saldrán de Eje 5 Sur y 10 de Agosto con destino a la Laguna de Zumpango, Estado de México.
06:15, 07:00 y 07:15 horas. Diversas colectivas ciclistas. Saldrán de Cafetería Les Gords, Parque de los Venados, Glorieta “La Joven de Amajac” y UACM Casa Libertad, respectivamente, con destino al Memorial “Diana Velázquez Florencio” y al kilómetro 34 del Circuito Exterior Mexiquense para exigir un alto a la violencia vial y colocar una bici blanca en memoria de la activista Diana Velázquez Florencio.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 9 de agosto de 2026, puedes entrar en el siguiente enlacepara así evitar contratiempos en tus traslados.