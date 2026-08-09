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Messi Despide a Su Padre en Argentina y el Mundo del Futbol se Solidariza

A las afueras del cementerio se mantuvo un operativo de seguridad policial y acudieron algunos hinchas que se congregaron para mostrar apoyo a su ídolo

Argentina MessiJorge Messi murió a los 68 años la madrugada del sábado 8 de agosto tras una larga enfermedad. Foto: Reuters.

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Jorge Messi, pilar en la vida de Lionel, falleció tras una larga enfermedad. La comunidad futbolística expresó su apoyo al astro argentino. Aprende más sobre la influencia de Jorge en la carrera de Messi.

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