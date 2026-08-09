Messi Despide a Su Padre en Argentina y el Mundo del Futbol se Solidariza

Lionel Messi y su familia despiden al padre del astro argentino, Jorge Messi, en un cementerio de Rosario, Argentina, la madrugada de este domingo 9 de agosto, mientras el mundo del futbol se ha solidarizado con el futbolista.

La familia Messi permanece en el cementerio privado El Prado Cementerio Parque, en la localidad de Pérez, Santa Fe, a las afueras de la ciudad. Los restos del fallecido, quien también fungía como representante de su hijo, serán sepultados en una ceremonia íntima en el lugar donde es velado.

El capitán de la Selección de Argentina llegó a Rosario en un avión privado procedente de Miami, poco antes de las 21:00 horas, tiempo local, y se trasladó en una camioneta negra al cementerio, acompañado de sus hijos y su esposa, Antonela Roccuzzo, constató la AFP en el lugar.

A las afueras del cementerio se mantuvo un operativo de seguridad policial. Pasadas las 22:00 horas, personal del cementerio recibió dos coronas de flores enviadas en nombre de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y la Selección Argentina, de acuerdo con medios locales.

Cerca de la medianoche, no se registraban aficionados en los alrededores, aunque la custodia policial continuaba activa mientras la familia de Messi acompañaba a Jorge Messi en sus últimos momentos.

Este domingo 9 de agosto tendrá lugar el entierro, según fuentes administrativas locales, durante una ceremonia privada.

Muerte tras larga enfermedad

Jorge Messi murió a los 68 años la madrugada de este sábado 8 de agosto tras una larga enfermedad y dejó al ídolo sin su principal pilar emocional que lo acompañó toda su carrera.

El deceso fue a las 02:00 locales, informó en un comunicado el Sanatorio Centro, que aclaró que "por respeto a la privacidad de la familia no se brindarán más detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento".

Esposo de Celia Cuccittini y padre de Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel, Jorge Messi tuvo un papel fundamental en la trayectoria de su hijo, Lo acompañó desde sus primeros años y se hizo cargo de distintos asuntos relacionados con su carrera fuera de las canchas.

Lo acompañó desde sus primeros años y se hizo cargo de distintos asuntos relacionados con su carrera fuera de las canchas.

Fuera del cementerio había patrulleros policiales y algunos hinchas que se congregaron para mostrar apoyo a su ídolo.

"Viste que no es fácil despedir a un padre. ¿Viste? Y más. ¿Sabes el sacrificio que hizo él por él? ¿Viste? Porque él se fue de acá, de Rosario, de chiquito y luchó y luchó. Llegó a conseguir lo que fue", dijo a la AFP Roberto Celudero.

Jorge Messi fue el primer entrenador del astro argentino en los potreros, como se conocen los terrenos baldíos convertidos en canchas precarias, y su único compañero en los duros comienzos en Barcelona, antes de convertirse en su representante y negociar contratos astronómicos.

Era también la persona con la que Leo solía analizar su rendimiento después de cada partido: "Mi viejo me ayudó muchísimo. Es muy crítico conmigo. Eso hizo que siempre yo quiera superarme", dijo el ídolo argentino en una entrevista en 2022 con DirecTV Sports.

Condolencias de compañeros

La muerte de Jorge Messi provocó una ola de mensajes de condolencias en el mundo del futbol.

El FC Barcelona, donde Lionel construyó buena parte de su leyenda, expresó su pesar y agradeció a su padre por confiarle "los inicios y los años de máximo esplendor" de la carrera de su hijo.

La selección argentina, con la que Messi conquistó el Mundial de Catar 2022 y disputó las finales de Brasil 2014 y Norteamérica 2026, también despidió al padre de su capitán. "Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento", expresó la Albiceleste.

El Inter Miami, la casa de Messi desde julio de 2023, guardó un minuto de silencio la noche del sábado previo a su partido contra el Monterrey por la Leagues Cup, y sus compañeros de equipo disputaban el compromiso con un brazalete negro en sus brazos.

"La familia Inter Miami les pedimos se pongan de pie y nos acompañen en un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi, padre de nuestro capitán", se escuchó desde los altoparlantes del Nu Stadium, en Miami.

Su amigo y compañero en Las Garzas y en la selección albiceleste Rodrigo de Paul abrió la cuenta al minuto 32 y se sacó su camiseta (número 7) para mostrar una con el 10 de Messi que tenía puesta debajo.

Compañeros de ruta

Jorge Messi, nacido en 1958, era empleado metalúrgico y entrenador de infantiles en el club barrial Grandoli de Rosario, donde dirigió a su hijo Lionel, entonces de cuatro años.

"A Jorge lo recuerdo como un tipo muy sencillo, uno más de todos los padres que venían a ver esa categoría", dijo tras la muerte a la AFP Adrián Coria, que dirigió a Lionel Messi en Newell's Old Boys de Rosario.

Tiempo después, Coria viajaría a Barcelona para integrar el cuerpo técnico del DT Gerardo Martino, y a su llegada se encontró con Jorge y Lionel en el aeropuerto.

"Vinieron, me abrazaron los dos y me felicitaron por el lugar donde había llegado (...) él no había cambiado para nada", contó.

La vida de Jorge Messi dio un vuelco en 2000, cuando se trasladó a España para que Lionel, de 13 años, se integrara al Barcelona y continuara su tratamiento por déficit de hormona de crecimiento.

Dejó su trabajo y su familia en Argentina para afrontar ese desafío junto a Lionel, lo que forjó la unión entre ambos.

Entre sus logros, Jorge consiguió cerrar el primer contrato con el Barcelona y acompañó luego a su hijo como representante en ese club, el PSG y el Inter Miami.

ASJ