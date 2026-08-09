Se Prevén Lluvias Fuertes en 23 Entidades y Nueva Onda Tropical Este Domingo 9 de Agosto

Para este domingo 9 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes que estarán acompañadas de descargas eléctricas en 23 estados en México, debido a la persistencia del monzón mexicano y el avance de una nueva onda tropical.
Las precipitaciones serán propiciadas por circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión en el interior del país e inestabilidad atmosférica.
Todo ello causará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del país.
Asimismo, se espera ambiente caluroso en cinco entidades del norte de la República Mexicana para este día.
Lluvias en el país
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (norte y centro), Nayarit (este) y Jalisco (norte).