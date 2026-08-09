Se Prevén Lluvias Fuertes en 23 Entidades y Nueva Onda Tropical Este Domingo 9 de Agosto

Para este domingo 9 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes que estarán acompañadas de descargas eléctricas en 23 estados en México, debido a la persistencia del monzón mexicano y el avance de una nueva onda tropical.

Las precipitaciones serán propiciadas por circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión en el interior del país e inestabilidad atmosférica.

Todo ello causará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del país.

Asimismo, se espera ambiente caluroso en cinco entidades del norte de la República Mexicana para este día.

Lluvias en el país