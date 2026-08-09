Pronóstico del tiempo

Se Prevén Lluvias Fuertes en 23 Entidades y Nueva Onda Tropical Este Domingo 9 de Agosto

Las precipitaciones serán propiciadas por circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera

LluviasSe espera ambiente caluroso en cinco entidades del norte de la República Mexicana para este domingo 9 de agosto. Foto: Reuters.

Destacado

Lluvias fuertes en 23 estados que están bajo alerta por tormentas eléctricas. Conoce cómo el clima afectará tu región este domingo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+