Mueren 2 Pilotos de Helicóptero que Se Estrelló en Incendio Forestal en Utah

Dos pilotos de un helicóptero que se estrelló mientras combatían un incendio forestal en Utah murieron, confirmaron las autoridades este sábado 8 de agosto.

Ambos fallecieron cuando su helicóptero Sikorsky Skycrane se desplomó el viernes 7 de agosto por la mañana, indicó el jefe policial del condado de Sevier.

La aeronave estaba entre las que combatían un incendio en el Bosque Nacional Fishlake. El choque desató un nuevo incendio que se propagó hasta sumarse al fuego ya existente, que ahora ha calcinado casi 451 kilómetros cuadrados.

Las autoridades no identificaron a los pilotos, pero dijeron que trabajaban para Helicopter Transport Services, que fue contratada por el Servicio Forestal de Estados Unidos.

En un principio las autoridades dijeron que no podían llegar al lugar del choque debido al incendio, pero este sábado los equipos pudieron entrar en la zona y confirmaron las muertes, según el jefe policial y el forense del condado de Sevier.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) investigará el choque una vez que su equipo pueda examinar los restos. Es probable que la NTSB tarde un año o más en determinar la causa.

Azotan incendios en EUA

Numerosos incendios también ardían en otras partes del oeste de Estados Unidos, incluido uno que obligó a cerrar parte del Parque Nacional Monte Rainier en el estado de Washington.

El Servicio de Parques Nacionales suspendió el acceso a las zonas de Sunrise y White River de ese parque después de que un nuevo incendio forestal quemara menos de un kilómetro cuadrado. Los bomberos trabajan para controlarlo.

Incendios de mayor tamaño cerca de Spokane ya han quemado más de más de 40 kilómetros cuadrados, pero los bomberos establecieron líneas de contención a lo largo de más de 120 kilómetros (más de 75 millas) para ayudar a controlarlos.

Mientras tanto, en Oregon, las condiciones calurosas y secas ayudaron a que un incendio fuera de control se extendiera más allá de 77,7 kilómetros cuadrados.

Los bomberos aún intentan identificar los mejores lugares para establecer líneas de contención alrededor del incendio Wrights Spring, y lamentan la muerte de Jason Ensign, de 47 años, quien falleció mientras operaba un bulldozer para una empresa maderera.

Las llamas crecieron rápidamente el jueves y cortaron la ruta de escape de Ensign.

Y al norte de la frontera, en Columbia Británica, más de 20 mil personas tuvieron que evacuar ante otro incendio forestal de rápida propagación.

ASJ