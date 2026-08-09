Internacional

Mueren 2 Pilotos de Helicóptero que Se Estrelló en Incendio Forestal en Utah

La aeronave estaba entre las que combatían un incendio en el Bosque Nacional Fishlake

UtahLa Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) investigará el caso. Foto: AP.
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