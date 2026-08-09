Internacional

Así Era el Trabajo de Oleksiy Yukov, el 'Recolector de Almas' Antes de Morir por una Mina

Ucrania despidió a Oleksiy Yukov, el 'recolector de almas' que murió por una mina mientras recuperaba cuerpos de la guerra

Así Era el Trabajo de Oleksiy Yukov el Recolector de Almas Antes de Morir por una MinaSacerdotes ofician la ceremonia de despedida de Oleksiy Yukov —quien murió cuando exhumaba los cadáveres de soldados caídos en el frente de la región de Donetsk— en la catedral de San Vladimiro de Kiev, Ucrania, el sábado 8 de agosto de 2026. Foto: AP

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