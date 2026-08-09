Así Era el Trabajo de Oleksiy Yukov, el 'Recolector de Almas' Antes de Morir por una Mina

Ucrania le rindió homenaje el sábado con un oficio cristiano ortodoxo en la Catedral de San Volodymyr, en el centro de Kiev, donde miles de personas se reunieron para presentar sus respetos.

Los dolientes también se congregaron en la plaza Maidán, muchos arrodillados mientras el féretro era trasladado al lugar, y se celebraron ceremonias conmemorativas en otras ciudades.

¿Quién era Oleksiy Yukov y en qué consistía su trabajo?

Yukov, originario de la región de Donbás, era instructor de artes marciales. Comenzó a recuperar cadáveres cuando era adolescente, después de encontrar restos de soldados soviéticos y rusos de la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo fundó la organización Platsdarm ("cabeza de puente"), a partir de la idea de que todos los muertos requieren un entierro digno.

Los voluntarios de Platsdarm se adentran en campos y bosques, entre ruinas y a través de terreno que suele estar minado. Yukov había sufrido lesiones en las piernas y perdió un ojo en una explosión de mina en 2022; aún en recuperación de esas heridas, regresó al frente.