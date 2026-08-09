Así Era el Trabajo de Oleksiy Yukov, el 'Recolector de Almas' Antes de Morir por una Mina
Ucrania despidió a Oleksiy Yukov, el 'recolector de almas' que murió por una mina mientras recuperaba cuerpos de la guerra
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Ucrania despidió a Oleksiy Yukov, el 'recolector de almas' que murió por una mina mientras recuperaba cuerpos de la guerra
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Ucrania le rindió homenaje el sábado con un oficio cristiano ortodoxo en la Catedral de San Volodymyr, en el centro de Kiev, donde miles de personas se reunieron para presentar sus respetos.
Los dolientes también se congregaron en la plaza Maidán, muchos arrodillados mientras el féretro era trasladado al lugar, y se celebraron ceremonias conmemorativas en otras ciudades.
Yukov, originario de la región de Donbás, era instructor de artes marciales. Comenzó a recuperar cadáveres cuando era adolescente, después de encontrar restos de soldados soviéticos y rusos de la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo fundó la organización Platsdarm ("cabeza de puente"), a partir de la idea de que todos los muertos requieren un entierro digno.
Los voluntarios de Platsdarm se adentran en campos y bosques, entre ruinas y a través de terreno que suele estar minado. Yukov había sufrido lesiones en las piernas y perdió un ojo en una explosión de mina en 2022; aún en recuperación de esas heridas, regresó al frente.
En una publicación en redes sociales del mes pasado, Yukov describió las condiciones en las que operaba.
"Minas a distancia, bombardeos, drones: todo está en tu contra. Pero vas y haces todo para garantizar que cada alma regrese a casa", escribió Yukov.
En esa misma publicación habló de su labor en términos que trascendían lo operativo.
"Esto es acción. Acción todos los días en los campos, en las franjas de bosque, entre las ruinas, donde tu vida puede terminar en cualquier momento", escribió.
40 años tenía al momento de su muerte.
Más de dos décadas dedicado a la recuperación de cuerpos.
Fundador de la organización Platsdarm.
Perdió un ojo en una explosión de mina en 2022.
Murió el miércoles en una nueva explosión de mina durante una misión de recuperación.
La viuda de Yukov, Evhenyia Kaluhyna, habló en el funeral junto al féretro abierto de su esposo y prometió continuar con su labor. No se especificó si asumirá la dirección de Platsdarm o en qué forma dará continuidad al trabajo.
La hija de Yukov, Diana Kaluhyna, ofreció su testimonio a The Associated Press sobre lo que su padre representó para las familias en duelo con las que trabajó.
CT