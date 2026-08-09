Ángela Aguilar y Nodal Celebran a Pepe Aguilar con un 'Palomazo': Así Cantaron Sus Éxitos

“Adiós amor” terminó convirtiéndose en uno de los momentos centrales del cumpleaños de Pepe Aguilar. Christian Nodal tomó el micrófono para interpretar el tema y el festejado no dudó en acompañarlo a voz en cuello, en uno de los momentos musicales que marcaron la reunión por los 58 años del cantante.

La convivencia también permitió que Pepe compartiera canciones con sus hijos. Leonardo Aguilar se unió a Nodal para interpretar “Directo al corazón”, mientras que Ángela eligió “Contigo en la distancia” para poner su voz durante la velada.

Una celebración rodeada de familia

El cumpleaños reunió a Pepe Aguilar con su esposa Aneliz y sus hijos Aneliz, Leonardo y Ángela, además de Christian Nodal. La música fue una constante durante el encuentro, que se realizó en un restaurante y tuvo varios momentos familiares.

Foto: ING Pepé Aguilar

Antes de que comenzaran los diferentes “palomazos”, Ángela y Leonardo le dedicaron “Las mañanitas” a su padre. Después llegaron los abrazos y las muestras de afecto de sus familiares para felicitarlo por un año más de vida.

Pepe tampoco dejó pasar la oportunidad de tomar el micrófono. Durante la celebración interpretó “Terrenal”, canción que se hizo conocida en la voz de Julión Álvarez, y compartió así otro momento musical con sus invitados.

La felicitación de Ángela continuó fuera de la celebración. La cantante publicó en sus redes sociales un video en el que aparece junto a su padre cuando era niña y también compartió una fotografía de ambos cantando. Para acompañar la publicación recurrió a “Tu sangre en mi cuerpo”, tema que padre e hija grabaron y que fue lanzado en 2017.

El festejo tuvo además un pastel preparado especialmente para Pepe Aguilar. El diseño incluyó nopales y un caballo, elementos vinculados con los gustos del cantante y con su relación con México.

Por su parte, Pepe agradeció las muestras de cariño que recibió en esta fecha y dedicó unas palabras a su familia, sus amigos y a quienes han seguido su trayectoria. En su mensaje destacó que llega a un nuevo año de vida acompañado por la música y por el público que, según expresó, continúa siendo una parte importante de su carrera.