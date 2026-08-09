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Ángela Aguilar y Nodal Celebran a Pepe Aguilar con un 'Palomazo': Así Cantaron Sus Éxitos

El cantante cumplió 58 años y tuvo una celebración familiar en la que compartió canciones con sus hijos y su yerno.

Pepe Aguilar en la celebración de su cumpleaños. Foto: IG @pepeaguilar_oficialPepe Aguilar en la celebración de su cumpleaños. Foto: IG @pepeaguilar_oficial

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