Sociedad

Dejan Lluvias en CDMX 20 Árboles Caídos, Inundaciones y Deslave

Protección Civil activó Alerta Púrpura en Tlalpan, la Roja en Xochimilco y actualizó la Amarilla en cinco alcaldías

Tlalpan

Foto: Facebook | Alcaldía Tlalpan.

Activan Alerta Roja en CDMX por Lluvias Fuertes Hoy; Esto Recomienda Protección Civil

Personas esperan bajo la lluvia en una parada de camión. Foto: N+ / Archivo

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