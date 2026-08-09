Dejan Lluvias en CDMX 20 Árboles Caídos, Inundaciones y Deslave

Las fuertes lluvias que azotaron la noche del sábado 8 de agosto en la Ciudad de México dejaron una vientena de árboles caídos, un deslave, diversas inundaciones y encharcamientos, así como cortocircuitos, de acuerdo con un balance preliminar.

En los primeros minutos de este domingo, se reportó un deslave cerca del km. 027+000 de la carretera México-Cuernavaca, a la altura del pueblo de San Mateo Xalpa, con dirección a Cuernavaca.

El deslave en Xochimilco fue reportado por la Guardia Nacional e indicó que provocó el cierre parcial de circulación en la vialidad con dirección a la capital de Morelos.

A las 22:59 horas, se informó que las precipitaciones continuban en al menos 10 alcaldías: Tlalpan, La Magdalena Contreras, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Xochimilco.

Hasta las 22:00 horas, los bomberos de la capital del país acudieron a retirar al menos 21 árboles que cayeron, así como un poste de luz. No se detalló las ubicaciones de las emergencias.

Juan Manuel Pérez Cova, jefe de los vulcanos capitalinos, indicó que también atendieron el reporte de siete encharcamientos y tres cortocircuitos.

A las 22:30 horas, se observaron lluvias débiles a moderadas en la mayor parte de la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). Aunque las precipitaciones disminuyeron, las consecuencias persistían hasta la media noche.

En una hora, la Secretaría de Gestión Integral del Agua reportó la atención de tres encharcamientos severos, entre ellos, en Topilejo y en el retorno de la autopista México-Cuernavaca, en la colonia San Ándres Totoltepec.

Igual acudió por el mismo caso a la calle Pedro Benavides, colonia Santa Cruz Acalpixca, en Xochimilco. Asimismo, atendió una anegación en la calle Matamoros, colonia San Mateo Xalpa, en la misma alcaldía. Todo fue entre las 22:00 y 23:08 horas.

Alerta púrpura y encharcamiento en Hospital

Y es que poco antes de las 21:00 horas, las autoridades capitalinas emitieron la alerta máxima para Tlalpan. Incluso se esperó la caída de granizo.

La SGIRPC activó una Alerta Púrpura en la alcaldía al sur de la CDMX por la persistencia de lluvias fuertes. El periodo de la alerta fue de las 20:50 a las 23:00 horas, con pronóstico de lluvia mayor a 70 milímetros.

La alcaldía reportó el despliegue de personal para atender la situación en distintos puntos, pero no detalló cifras preliminares.

Uno de los daños más notables se registró en los accesos del Hospital de Topilejo, donde se retiró basura y liberaron accesorios hidráulicos para abatir los niveles de agua. El encharcamiento en esta zona fue durante los momentos más intensos de la lluvia.

Mientras que en Tenteco y Moctezuma, colonia San Miguel Topilejo, hubo un espejo de agua de 30 metros y un tirante de 5 centímetros.

Las autoridades alertaron deslaves y fuertes corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como crecidas rápidas de ríos y arroyos con posibles desbordamientos.

Alerta roja en Xochimilco y amarilla en 5 alcaldías

La SGIRPC informó que la Alerta Roja se mantenía, por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo, en la alcaldía Xochimilco para la noche del sábado 8 de agosto.

La dependencia también actualizó la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

En esas demarcaciones se pronosticaron lluvias de entre 15 y 29 milímetros.

¿Qué reportó el radar meteorológico de la CDMX?

En un reporte emitido a las 22:28 horas, la SGIRPC detalló la interpretación más reciente del radar meteorológico y de la actividad eléctrica registrada sobre la capital y dijo que las lluvias disminuyeron.

Se prevé que las lluvias perduren y disminuyan su intensidad durante la noche.

No se observó actividad eléctrica.

Metro CDMX redujo velocidad en las líneas 3, 8 y 12

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó, a través de su cuenta oficial, que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad se implementó marcha de seguridad en las Líneas 3, 8 y 12 del sistema, lo que reduce la velocidad de los trenes durante su trayecto.

Derraparon en San Andrés Topilejo

Sobre la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura de San Andrés Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, la lluvia acumulada corrió con fuerza sobre el asfalto, al grado de que el agua cubrió buena parte de la vialidad como si se tratara de una corriente.

En el lugar, motociclistas derraparon al intentar circular por la zona, mientras el resto del tráfico avanzó con lentitud entre los tramos inundados y algunas personas se resguardaron con paraguas sobre la vía pública, de acuerdo con el reporte de N+ en el lugar.

Periférico Sur y carretera Picacho-Ajusco, sin inundación

En el tramo de Periférico Sur y la carretera Picacho-Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, se registró lluvia de intensidad ligera a moderada, sin inundación en el punto hasta el momento.

Ayer, en ese mismo tramo se había registrado una inundación que paralizó la vialidad.

En la zona se observó actividad eléctrica intensa, coincidiendo con la Alerta Púrpura vigente en Tlalpan.

¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias?

La dependencia capitalina emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población que habita en las zonas señaladas:

Guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas si se habita en una zona de riesgo de inundaciones.

Desconectar aparatos eléctricos como medida preventiva.

Atender las recomendaciones que emita Protección Civil durante la contingencia.

Evitar cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso.

Línea para reportar emergencias

Para reportar alguna emergencia relacionada con las lluvias, la dependencia puso a disposición de la ciudadanía el número de emergencias 911 y la línea 55-5683-2222.

CT y ASJ