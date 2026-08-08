Hombre es Vinculado a Proceso por Enviar Mensajes de Acoso a Mujer en Guaymas, Sonora

Por su probable responsabilidad en el delito de acoso sexual, cometido en perjuicio de una mujer, en hechos registrados en Guaymas, Jesús Adrián 'N', de 43 años, fue vinculado a proceso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que, de acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el 22 de mayo de 2024, cuando el imputado presuntamente envió, mediante una aplicación de mensajería instantánea, diverso contenido de naturaleza sexual, ofensivo y denigrante dirigidos a la víctima.

Señala que durante la audiencia se determinó que estos constituyen conductas de hostigamiento que atentaron contra la dignidad, libertad e integridad psicoemocional de la perjudicada.

Dan prisión preventiva a Jesús Adrián 'N'

Detalla que con estos datos de prueba el Ministerio Público formuló imputación y el juez de control resolvió la vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.