Sociedad

Hombre es Vinculado a Proceso por Enviar Mensajes de Acoso a Mujer en Guaymas, Sonora

Jesús Adrián 'N' es vinculado por enviar contenido ofensivo a una mujer. Justicia impone prisión preventiva.

Hombre Detenido por Acoso Cibernético en SonoraHombre Detenido por Acoso Cibernético en Sonora. Foto Ilustrativa: Pixabay Niekverlaan

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Hombre vinculado a proceso por acoso sexual tras enviar mensajes denigrantes. Fiscalía asegura medidas cautelares.

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