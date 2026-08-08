Deportes

América Anuncia Baja de su Plantel; Rodrigo Dourado se Marcha del Equipo

Dourado no formará parte del plantel del América durante la temporada 2026/27, anunció el club en sus redes sociales

Rodrigo Dourado con el uniforme del Club América en un partido de Liga MXFoto: Getty Images
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