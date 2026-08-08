América Anuncia Baja de su Plantel; Rodrigo Dourado se Marcha del Equipo

El Club América sigue moviendo sus fichas en el arranque de la temporada 2026/27. Con la llegada de Guillermo Almada a la dirección técnica del equipo, las 'Águilas' continúan haciendo modificaciones en su plantel y, aunque ya era un secreto a voces, este sábado 8 de agosto se confirmó la salida de Rodrigo Dourado, quien ya no formará parte del equipo azulcrema.

A través de un comunicado, el América dio a conocer que Dourado se marcha cedido a préstamo con los Bravos de Juárez. El centrocampista brasileño jugó donde 22 encuentros oficiales, anotó un gol y brindó una asistencia mientras vistió la camiseta de los de Coapa. El cuadro fronterizo, por su parte, detalló que "Dourado cuenta con 5 Campeonatos Gaucho de Brasil, un Campeonato Sudamericano Sub-17 y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 con la Selección de Brasil Sub-23. Además cuenta con experiencia en partidos de Copa Libertadores".

🇧🇷✨ Dourado está listo para brillar en la frontera. pic.twitter.com/SBxthtfjIg — FC Juárez (@fcjuarezoficial) August 8, 2026

América se prepara para su segundo partido de Leagues Cup

El América, bajo el mando de Almada, se fue a la Leagues Cup 2026 como líder de la tabla en la Liga MX. Las 'Águilas' han jugado tres partidos en el Apertura 2026 con un balance de dos triunfos y un empate. Además, en su debut en la presente edición del torneo binacional frente a los clubes de la MLS, los de Coapa vencieron al San Diego FC en la cancha del Estadio Banorte y ahora se preparan para su segundo duelo del certamen.

Este domingo 9 de agosto, el América jugará frente a Portland Timbers a las 20:30 horas en la cancha del Providence Park, casa de su rival. En caso de obtener los tres puntos, la escuadra azulcrema prácticamente aseguraría su pase a la siguiente ronda del torneo.

América sigue buscando refuerzos

Luego de haber derrotado al San Diego FC en la primera jornada de la Leagues Cup, Guillermo Almada reveló quee el América aún está buscando reforzarse antes de que cierre el mercado de fichajes. El estratega uruguayo mencionó que "es sabido las zonas que estamos buscando (refuerzos) y no porque estemos débiles, sino por las muchas competencias que tenemos y necesitamos competencia interna para crecer las individualidades, tener opciones cuando toque tomar decisiones. Seguimos en la búsqueda (de fichajes) con características que no tenemos en el plantel", detalló.

DB