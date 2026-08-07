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Igor Lichnovsky Se Queda Sin Contrato y Vuelve a México para Buscar Equipo en la Liga MX

Luego de unos meses en el futbol turco, el defensa chileno Igor Lichnovsky puede recalar en la Liga MX. Esto sabemos

Igor Lichnovsky tuvo un paso fugaz por el futbol turco, ya que finalizó su contrato con el Fatih Karagumruk.Igor Lichnovsky tuvo un paso fugaz por el futbol turco, ya que finalizó su contrato con el Fatih Karagumruk. Foto: Reuters

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Igor Lichnovsky regresa a México tras su paso por Turquía. Sin contrato, busca equipo en la Liga MX. Tigres y Atlante suenan como posibles destinos. ¿Dónde jugará su último baile?

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