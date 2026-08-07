Igor Lichnovsky Se Queda Sin Contrato y Vuelve a México para Buscar Equipo en la Liga MX

El examericanista Igor Lichnovsky está de regreso en México luego de un breve paso por el futbol turco. El defensa chileno se quedó sin contrato con el Fatih Karagumruk y ahora busca equipo para jugar en la Liga MX. Esto es lo que sabemos.

No es un secreto que la carrera de Lichnovsky no pasa por su mejor momento. Luego de vestir la camiseta del América y ser tricampeón en el futbol mexicanio, perdió la confianza del entrenador André Jardine, por lo que tuvo que cambiar de aires.

En febrero del 2026 las Águilas rescindieron su contrato con la finalidad de liberar una plaza de extranjero. Y como no hubo mejor oferta, aceptó irse a la Segunda División de Turquía para jugar con el Fatih Karagumruk. Unos meses después, nuevamente está libre.

Igor Lichnovsky: Equipos que están interesados en ficharlo

De acuerdo con medios deportivos, Lichnovsky se encuentra de vacaciones en México mientras su agente sondea posibilidades para que vista la playera de un equipo de la Liga MX. Hasta ahora suenan dos equipos: Tigres y Atlante. Los felinos, porque son especialistas en repatriar “europeos” venidos a menos. Y los Potros porque sumarían un buen defensa sin pagar un traspaso millonario.

Además de los clubes ya mencionados, desde Sudamérica llegan reportes de que el la Universidad de Chile también ha puesto el nombre del zaguero en su agenda, luego de que no se concretó el fichaje del uruguayo Valentín Gauthier.

La carrera de Lichnovsky cayó en un bache luego de sufrir una lesión en la Leagues Cup 2024. Fue en agosto de ese año, ante los Colorado Rapids en cuartos de final, que sufrió rotura de ligamentos en la rodilla. Sin embargo, no se dio cuenta y jugó los minutos finales e incluso participó en la tanda de penales.

Luego de seis meses regresó a las canchas, pero le costó recuperar el nivel futbolístico y la titularidad, hasta el grado de que el América le dio las gracias antes del inicio del Torneo Clausura 2026 y tuvo que irse a la Segunda División de Turquía.

A sus 32 años, Igor está cerca del retiro pero quiere un último baile en la Liga MX. A lo largo de su carrera portó las playeras de la Universidad de Chile, el Porto luso, los españoles Sporting de Gijón y Real Valladolid , Al Shabab árabe, así como los mexicanos Necaxa, Cruz Azul, Tigres y América.

Con información de N+