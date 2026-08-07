México vs Venezuela Sub-23, Final de Juegos Centroamericanos 2026: Horario y Dónde Ver

Este viernes 7 de agosto de 2026, la Selección Mexicana Sub-23 se enfrentará a Venezuela en la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El encuentro se realizará en el Estadio Cibao donde buscará conseguir el oro y defender el título conseguido en la edición pasada.

Horario de México vs Venezuela Sub-23

El horario establecido para el encuentro es a las 18:00 horas.

¿Dónde ver?

La final de futbol Sub-23 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se podrá ver en México por televisión de paga y un canal de tv abierta.

Y puedes seguir todos los detalles del partido en el LIVEBLOG de N+ con el minuto a minuto de la final.

México y su camino a la final

La Selección Mexicana llega a la final de la competencia que se desarrolla en República Dominicana, luego de vencer en su debut a la selección de Venezuela 1 gol por 0, de empatar con República Dominicana 1-1, de derrotar al combinado de Guatemala 4-1 y a Panamá 4 goles por 0.

En la edición pasada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, México consiguió el oro en futbol, y el país se colocó en la cima del medallero.

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