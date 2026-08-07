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México vs Venezuela Sub-23, Final de Juegos Centroamericanos 2026: Horario y Dónde Ver

Este viernes la Selección Mexicana buscará el oro al enfrentarse a Venezuela una vez más en el torneo, donde en su debut la derrotó

Gael García, jugador de la Selección Nacional Sub-23.Gael García, jugador de la Selección Nacional Sub-23. Foto: X @miseleccionsubs

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