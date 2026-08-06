Deportes Federación Mexicana de Futbol Respalda el Liderazgo de Gianni Infantino, Presidente de la FIFA La FMF coincide con el presidente de la FIFA en el que la mejor defensa del futbol es el respeto a la gobernanza La Federación Mexicana de Futbol respaldó a Gianni Infantino y su llamado a la institucionalidad: Foto: Reuters Destacado La FMF y su compromiso con la institucionalidad del futbol junto a Infantino. ¿Qué significa esto para el deporte rey? Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 6 ago 2026 | 17:25 CST Actualizado 6 ago 2026 | 17:43 CST

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Federación Mexicana de Futbol Respalda el Liderazgo de Gianni Infantino, Presidente de la FIFA

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) expresó este jueves 6 de agosto de 2026 su respaldo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y señaló que “está convencida de que el futbol es el valor fundamental y que su mejor defensa descansa en la institucionalidad y el respeto a la gobernanza y los procesos que la resguardan”.

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En un comunicado, la FMF dejó en claro que “no reconocerá ni aprobará ningún proceso que se convoque al margen de dicha institucionalidad, y se acoge al llamado del día 5 de agosto de 2026, que emitió el presidente Infantino para colectivamente continuar desarrollando al futbol en beneficio de las 211 asociaciones miembro”.

En el mismo sentido, la FMF respaldó el liderazgo del presidente Infantino "para seguir impulsando el desarrollo del futbol a través del fortalecimiento institucional”.

La FIFA admite errores en su propuesta de privatizar el Mundial

El miércoles, la FIFA reconoció en una reunión celebrada en Rabat, que cometió errores en su proyecto fallido del FIFA Forward Enterprise (FFE), mediante el cual pretendía vender participaciones del Mundial a inversores privados, y advirtió de que no tolerará "ningún ataque" a su integridad y de que tomará todas "las medidas necesarias" para defender su reputación.

En un comunicado de prensa, el organismo explicó que el Consejo de la FIFA y las federaciones miembro no pretendían que se sintieran excluidas del proceso y admitió que este "debería haberse gestionado de otra manera" y que también se cometieron errores "tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación".

Además, en una carta aparte dirigida al Consejo de la FIFA y a las federaciones miembro, se ofrecieron disculpas por estos errores "y se asumió el compromiso de garantizar que no se repitan", para lo que se llevará a cabo una revisión y se presentará un informe al Consejo de la FIFA en su próxima reunión.

"Tras la retirada del proyecto, se acordó que la FIFA no tolerará más ataques a su integridad, buen gobierno y debido proceso, y que adoptará todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y reputación. Siempre se aprende de esta experiencia, y la FIFA seguirá mejorando sus procesos. (...) Si bien se cometieron errores, todo lo que se hizo se realizó en pleno cumplimiento del marco normativo de la FIFA", añade la nota.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el secretario general, Mattias Grafström, y miembros de su Junta Directiva asistieron a la reunión, en la que los debates se centraron "en la necesidad de mejorar los procesos tras la retirada de la propuesta FIFA Forward Enterprise".

Con información de: EFE