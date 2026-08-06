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Federación Mexicana de Futbol Respalda el Liderazgo de Gianni Infantino, Presidente de la FIFA

La FMF coincide con el presidente de la FIFA en el que la mejor defensa del futbol es el respeto a la gobernanza

La Federación Mexicana de Futbol respaldó a Gianni Infantino y su llamado a la institucionalidadLa Federación Mexicana de Futbol respaldó a Gianni Infantino y su llamado a la institucionalidad: Foto: Reuters

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La FMF y su compromiso con la institucionalidad del futbol junto a Infantino. ¿Qué significa esto para el deporte rey?

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