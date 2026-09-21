Por consejo de las autoridades locales, la Federación Española de Futbol (RFEF), confirmó que se cancela el periodo amistoso España-México sub-20, que se iba a disputar en Ceuta. Ello debido a la tensión existente entre pobladores e inmigrantes que llegaron en masa a esa ciudad.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, fue quien dio a conocer la noticia e hizo público su pesar: "Lo hemos intentado, pero la policía nos recomendó que no lo llevemos a cabo en este momento".

Además, el directivo explicó que la nueva sede del encuentro, previsto para el 30 de septiembre, será "probablemente" algún estadio de Madrid.

Hay que recordar que Ceuta vive momentos complicados, luego de que los días 30 y 31 de julio se registrara una entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos. Aunque la mayoría regresaron a su país en horas posteriores, varios miles se quedaron en Ceuta.

La situación en la ciudad se ha ido complicando, con tensiones y a manifestaciones casi diarias de la población local, que reclama un regreso a la normalidad.

Por su parte, la Federación de Futbol de Ceuta (RFFEC) expresó su "profunda tristeza, decepción y rechazo" tras confirmarse que el partido amistoso no se jugará en la ciudad.

Incluso La RFFEC calificó la decisión de "nuevo golpe" a la ciudad autónoma, convencida de que el partido de una selección española "representaba una oportunidad para devolver la ilusión a miles de ceutíes y ofrecer una imagen de normalidad que la ciudad necesita recuperar cuanto antes".

De acuerdo con cálculos del Gobierno español, aún quedan unos 3,000 migrantes por las calles de Ceuta, de los más de 70,000 que cruzaron la frontera entre el 30 y el 31 de julio.

La FFCE también ha expresado que la decisión "impide que culmine el trabajo desarrollado en los últimos días para hacer posible este encuentro. La noticia es un nuevo golpe para una ciudad que lleva semanas soportando una situación excepcional y de ver alterado el uso normal de sus playas y espacios públicos".

Además, añadió, “Ceuta ya ha demostrado su capacidad para albergar encuentros deportivos de primer nivel, además de que la AD Ceuta FC compite en la Segunda División y disputa con normalidad sus partidos como local en el estadio Alfonso Murube, con los dispositivos de seguridad propios del futbol profesional".

La Federación de Ceuta dice que "resulta difícil justificar que Ceuta pueda realizar regularmente encuentros de la segunda categoría del futbol español y, al mismo tiempo, no pueda celebrar un amistoso internacional de categoría sub-20”.

Finalmente recalcó que “hoy pierde el futbol ceutí pero, sobre todo, pierde una ciudad que necesitaba una alegría”.

Con información de N+