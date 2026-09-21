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Cancelan Partido México vs España Sub 20 en Ceuta por Motivos de Seguridad

La Federación Española de Futbol asegura que ya se analiza trasladar el duelo amistoso a Madrid

La Selección Mexicana Sub-20 actualmente es bicampeona de la Concacaf. Foto: Selecciones Nacionales MenoresLa Selección Mexicana Sub-20 actualmente es bicampeona de la Concacaf.

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