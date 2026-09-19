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Todos Recuerdan el Partido México vs Inglaterra, Asegura el Técnico Thomas Tuchel

El entrenador inglés además dijo que se arrepiente de no haber comido un poco de pasto del Coloso de Santa Úrsula

Thomas Tuchel da indicaciones a Declan Rice durante el partido contra MéxicoThomas Tuchel da indicaciones a Declan Rice durante el partido contra México. Foto: Reuters

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