Han pasado dos meses desde que finalizó el Mundial 2026, pero el partido México vs Inglaterra no se olvida. Fue un duelo vibrante en octavos de final que se disputó en el Estadio Ciudad de México y que los ingleses ganaron 3-2 al Tricolor. Por ello es que el entrenador Thomas Tuchel dijo que los aficionados hablan más de ese juego que sobre la derrota ante Argentina.

“El 99.9 por ciento de los aficionados hablan de dónde vieron el partido de México”, declaró el técnico del combinado inglés. “No hablan de sustituciones, ajustes ni detalles tácticos. Hablan de dónde vieron ese partido. Para eso sirve un Mundial: para conectar con la gente y brindarles experiencias inolvidables”.

En el mismo sentido, Tuchel añadió: “Me llena de orgullo, me hace feliz. Aunque sea en un taxi, en una cafetería o en el supermercado, compartes esos pequeños momentos y te das cuenta de que realmente significaron algo”.

Aquel 5 de julio del 2026, Inglaterra sufrió en el Coloso de Santa Úrsula para vencer 3-2 a México e incluso se echó atrás en las recta final para mantener la ventaja. Ya en cuartos de final los británicos ganaban por un gol ante Argentina desde el minuto 55 y quisieron repetir la estrategia, pero la Albiceleste le dio la vuelta con dos tantos en los 5 minutos finales. Luego del 2-1 en contra y la eliminación, las críticas contra el estratega no se hicieron esperar.

Quizá por ello es que Tuchel asegura que más que recordar ese duelo contra Argentina, los fans británicos tienen más fresco en la memoria el triunfo sobre México.

Pero ese no fue el único recuerdo que invocó el timonel alemán que entrena a los ingleses. También ha señalado que se arrepiente de no haberse comido un cachito de la cancha del mítico Estadio Azteca, hoy Banorte.

"Le escribí a un amigo después del partido y le dije 'Me arrepiento de no haber comido algo de césped después del partido’”, comentó durante un podcast con el exfutbolista Daniel Sturridge. La idea, según Tuchel, era “poder tener algo de esto en mi cuerpo para siempre. Así de importante fue ese momento, así me sentía".

Pese a todas las críticas que recibió por su planteamiento contra los argentinos, donde empezó ganando y estuvo a unos minutos de clasificar a Inglaterra a una final por primera vez en sesenta años, Thomas Tuchel fue ratificado por la Federación inglesa de futbol.

Así continuará en su cargo hasta 2028, después de la Eurocopa que se jugará en suelo británico y en Irlanda. Justo hoy el timonel dio a conocer su lista de convocados para los próximos duelos de la Liga de Naciones.

Tras quedar fuera del Mundial 2026, regresan Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer. Pero llama la atención que Phil Foden no sea tomado en cuenta otra vez en una lista de 27 jugadores que se concentrarán para disputar 4 partidos. El primero de ellos será el 26 de septiembre ante España, campeona del Mundo, en Wembley.

Con información de N+