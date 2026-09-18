Los Jugadores Ausentes en la Primera Lista de Convocados del Tri de 'Rafa' Márquez

Rafa Márquez presentó su primera convocatoria como director técnico de la Selección Mexicana, con una lista de 30 futbolistas para los próximos partidos amistosos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

La primera lista, publicada este jueves 17 de septiembre por el nuevo entrenador, mantiene a buena parte de la base que trabajó durante el Mundial 2026, pero también presenta varias ausencias.

Entre los nombres que quedaron fuera destacan Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Carlos Rodríguez, Diego Lainez, Carlos Acevedo y Brian Gutiérrez, jugadores que habían tenido participación o seguimiento durante la etapa de Javier Aguirre.

Los elegidos por Rafa Márquez para defender nuestros colores rumbo al 2030. 💚🤍❤️



Estos son los protagonistas del comienzo de esta aventura. 🇲🇽



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Márquez había explicado antes de asumir el cargo que no pretendía comenzar desde cero y que contaba con un radar de alrededor de 60 jugadores para dar seguimiento a distintas opciones rumbo al Mundial 2030.

La primera convocatoria combina continuidad y cambios. El nuevo director técnico mantuvo a jugadores como Johan Vásquez, César Montes, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado y Santiago Giménez, pero también incorporó o devolvió protagonismo a futbolistas como Hirving Lozano, Alex Padilla, Álvaro Fidalgo, Armando González, Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

Los primeros partidos de la nueva etapa serán contra Colombia el 26 de septiembre, Perú el 29 de septiembre, Estados Unidos el 3 de octubre y Chile el 6 de octubre, todos en territorio estadounidense.

La lista de Márquez no necesariamente representa una exclusión definitiva, ya que el propio técnico ha señalado que existe un grupo amplio de jugadores al que dará seguimiento durante el nuevo proceso rumbo a 2030.

PT