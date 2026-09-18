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Los Jugadores Ausentes en la Primera Lista de Convocados del Tri de 'Rafa' Márquez

La lista mantiene a buena parte de la base que jugó durante el Mundial 2026, pero también presenta varias ausencias

Rafa MarquezRafael Márquez presentó este jueves 17 de septiembre su primera convocatoria. Foto: Cuartoscuro

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Rafa Márquez revela su lista para la Selección Mexicana: ausencias notables. Aquí te decimos quienes estuvieron en el Mundial 2026 que no fueron convocados.

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Convocatoria para la Selección Mexicana: Ellos Son los Jugadores que Rafa Márquez no Llamó | N+