Alicia de la Cuerda Es Nueva Jugadora del Cruz Azul Femenil para el Apertura 2026

Desde España llega el nuevo refuerzo del Cruz Azul femenil. Se trata de Alicia de la Cuerda, mediocampista de 22 años que ya fue presentada por el equipo celeste luego de aprobar los exámenes médicos y físicos.

“Pero qué guaaaaaaaaaay te miras con estos colores Alicia ¡Bienvenida a bordo!”, publicó el Cruz Azul femenil en sus redes sociales, en las que también compartió imágenes y videos de la futbolista española.

Alicia de la Cuerda es una mediocampista de 22 años de edad nacida en Toledo. Desde muy joven defendió los colores del Atlético de Madrid femenino, aunque luego dio el salto al Real Madrid B, equipo en el que portó el gafete de capitana.

A lo largo de su carrera, Alicia fue convocada con la Selección de España en las categorías Sub-17 y Sub-19, pero hasta hoy no la han llamado al combinado mayor. Así que buscará destacar en el futbol mexicano para que volteen a verla.

La mediocampista española ya fue presentada con sus compañeras y se puso a trabajar bajo las órdenes del estratega Raúl “Potro” Gutiérrez. Aunque se mostró entusiasmada y con ganas de debutar lo más pronto posible, es poco probable que juegue el próximo lunes contra Santos Laguna.

De adaptarse pronto a la altura de la CDMX, Alicia de la Cuerda puede tener minutos en la Jornada 9, cuando el equipo celeste se enfrente al Guadalajara. Ese duelo se llevará a cabo el viernes 25 de julio, como parte de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026.

Luego de 7 Jornadas, La Máquina femenil se encuentra en la posición 6 del Grupo A, con 9 unidades. Lejos del líder Tigres, que suma 18 puntos.

El entrenador Raúl Gutiérrez, quien acaba de llegar a finales de agosto para suplir a Israel del Real, tiene mucho trabajo por delante para que el Cruz Azul femenil repunte en lo que resta de la temporada.

Hay que señalar que la directiva celeste despidió al técnico Israel del Real luego de que el equipo sufriera una histórica goleada de 10-0 ante el América femenil, el odiado rival en todos los torneos y categorías. Antes de la llegada del “Potro” Gutiérrez estuvo Guadalupe Worbis como entrenadora interina.

Con información de N+