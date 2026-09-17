Deportes

Alicia de la Cuerda Es Nueva Jugadora del Cruz Azul Femenil para el Apertura 2026

La futbolista llega a la Máquina luego de vestir los colores del Atlético y el Real Madrid

Alicia de la Cuerda se puso el uniforme celeste luego de pasar los exámenes médicos y firmar contrato.Alicia de la Cuerda se puso el uniforme celeste luego de pasar los exámenes médicos y firmar contrato. Foto: Cruz Azul Femenil

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