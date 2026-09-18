Todo está listo para que este sábado Las Águilas del América sean los anfitriones ante las Chivas del Guadalajara, en la edición 265 del Clásico Nacional, correspondiente a la Jornada 9 del torneo casero.

El duelo se disputará a las 21:15 horas, en el Estadio Banorte, en una noche donde el conjunto de Coapa podría sumar su victoria 100 en la historia de esta rivalidad.

De acuerdo con las estadísticas tanto en partidos oficiales como amistosos, los azulcremas tienen en su palmarés 99 victorias por 82 triunfos de los rojiblancos. En total, se reportan 83 empates.

En esta edición de #ElClásicoDeMéxico, todos vamos de amarillo. 🫡💛



J9 ⚔️ América vs. Chivas

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¡Nos vemos en el Estadio Banorte! 🏟️🦅 pic.twitter.com/VYfbcu7D6x — Club América (@ClubAmerica) September 18, 2026

Cabe recordar que en el duelo del Clausura 2026, el triunfo fue para Chivas, que superó por la mínima al América en el estadio Akron.

Ahora bien, ambas escuadras llegan en inmejorables condiciones, jugando bien al futbol y teniendo buena artillería, lo que pronostica un duelo de goles en el inmueble capitalino.

A diferencia de otras ocasiones, donde el partido lucía disparejo por la forma en la que ambos equipos llegaban al compromiso, esta vez América y Chivas están en lo más alto de la clasificación general.

Mientras que el cuadro de la Perla Tapatía llega como segundo del Apertura 2026, con 17 unidades sumadas, la oncena de la Ciudad de México está un peldaño abajo, con un punto menos.

Además, en los rubros más relevantes, es decir, de goles a favor y en contra, la competencia no podía estar más pareja: ambos suman 15 dianas hechas por seis recibidas.

Por otro lado, Chivas solo perdió en la fecha 1 ante Toluca y desde esa jornada ha sumado cinco victorias y dos empates; mientras que América acumula cinco victorias, un empate y una derrota, esta última el fin de semana pasada ante Cruz Azul, su otro 'clásico'.

Cabe destacar que el cuadro del profe Guillermo Almeida tiene un partido pendiente ante Tijuana, el cual se jugará a finales de octubre.

Por estos datos y la forma en la que están desplegando su idea futbolística, se espera un buen partido en el tres veces mundialista Coloso de Santa Úrsula, el cual será dirigido por el árbitro Víctor Alfonso Cáceres Hernández.

La transmisión comenzará a las 21:00 horas, y se podrá disfrutar a través de la señal de Canal 5, TUDN y VIX Premium, en el platillo más importante del futbol nacional de este fin de semana.

Con información de N+

ICM