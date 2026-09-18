Deportes

América vs. Chivas: Los Pormenores del Clásico Nacional en el Apertura 2026

Aunque el club tapatío llega como ligero favorito, el conjunto capitalino podría llegar a su victoria 100 en la historia del duelo más importante del futbol mexicano

Omar Govea y Henry Martín disputan un balón durante el clásico nacionalOmar Govea y Henry Martín disputan un balón durante el clásico nacional. Foto: Cuartoscuro

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