Rafa Márquez Anuncia su Primera Convocatoria: Regresa ‘Chucky’ a la Selección Mexicana

El nuevo entrenador de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, dio a conocer su primera lista de convocados para los próximos partidos amistosos de México. De entrada, destacan los regresos del Chucky Lozano y Germán Berterame.

Fue a través de un video en redes sociales, que el estratega del Tricolor anunció a los futbolistas que integrarán el equipo que enfrentará a Colombia y Perú en duelos amistosos, a finales de septiembre del 2026. Además, a Estados Unidos y Chile en la primera semana de octubre.

Porteros: Raúl "Tala" Rangel, Óscar García y Alex Padilla.

Defensas: Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Everardo López y Mateo Chávez.

Mediocampistas: Luis Chávez, Orbelín Pineda, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Jeremy Márquez, Alan Cervantes, Denzell García, Santiago Sandoval, Luis Romo y Gilberto Mora.

Delanteros: Santiago Gimenez, Armando "Hormiga" González, Roberto Alvarado, Hugo Camberos, Isaías Violante, Hirving Lozano y Germán Berterame.

Las Chivas son el equipo que más aporta a la selección, con 6 jugadores: "Tala Rangel, Roberto Alvarado, Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

Estos son los próximos compromisos de la Selección Mexicana:

México vs Colombia, el sábado 26 de septiembre, en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

México vs Perú, el martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey

Estados Unidos vs México, el sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Arizona

México vs Chile, el martes 6 de octubre en Los Angeles Memorial Coliseum de California.

La Selección Mexicana señaló en sus redes sociales lo siguiente: "El proceso continúa, pero en un nuevo capítulo. ¡Llegó la primera convocatoria de Rafael Márquez como DT de nuestra Selección Nacional! Incondicionales, estos son los 30 elegidos para la Fecha FIFA de septiembre y octubre. ¡Estos son los nuestros y vamos todos juntos!".

Hay que recordar que habrá dos ausencias notables por lesión: Raúl Jiménez, del Wolverhampton inglés, además de Julián Quiñones, del Al-Qadisiyah Football Club árabe.​​

Con información de N+