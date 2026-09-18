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Rafa Márquez Anuncia su Primera Convocatoria: Regresa ‘Chucky’ a la Selección Mexicana

El entrenador Tricolor también llamó al portero Alex Padilla, quien juega en el Athletic de Bilbao

Rafa Márquez debutará como timonel Tricolor en duelo amistoso contra Colombia.Rafa Márquez debutará como timonel Tricolor en duelo amistoso contra Colombia. Foto: Reuters

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