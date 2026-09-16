¡En Gran Nivel! Armando González se Estrenó Como Goleador en la Europa League
La 'Hormiga' ya lleva cuatro anotaciones en lo que va de la campaña europea
La 'Hormiga' ya lleva cuatro anotaciones en lo que va de la campaña europea
Armando González sigue en plan grande con el Olympiacos de Grecia. El delantero mexicano debutó en la UEFA Europa League y lo hizo de la mejor manera: anotando uno de los goles con los que su equipo se llevó los tres puntos al vencer al Jagielonia.
La 'Hormiga' abrió el marcador al minuto 43 tras aprovechar un rebote dentro del área. El canterano de las Chivas apareció para empujar el balón y así celebró su primera anotación a nivel continental en la segunda competencia más importante de Europa.
González fue sustituido al minuto 61 y se fue entre aplausos de los aficionados locales, quienes reconocieron el esfuerzo del seleccionado mexicano. En ese sentido, el delantero ya regictra cuatro goles desde que fue fichado en el más reciente mercado de traspasos y se ha convertido en titular indiscutible con su nuevo club.
Olympiacos se llevó su primer triunfo de la Europa League en esta temporada al vencer 2-1 al Jagielonia. Con esto, empezaron la Fase de Liga con el pie derecho y ya suman tres puntos. Su siguiente compromiso a nivel continental será el 15 de octubre cuando visiten la cancha del Olympique de Marsella. Antes de eso, González y su equipoi jugarán dos partidos de la liga griega, incluido el clásico frente al Panathinaikos.