¡En Gran Nivel! Armando González se Estrenó Como Goleador en la Europa League

Armando González sigue en plan grande con el Olympiacos de Grecia. El delantero mexicano debutó en la UEFA Europa League y lo hizo de la mejor manera: anotando uno de los goles con los que su equipo se llevó los tres puntos al vencer al Jagielonia.

La 'Hormiga' abrió el marcador al minuto 43 tras aprovechar un rebote dentro del área. El canterano de las Chivas apareció para empujar el balón y así celebró su primera anotación a nivel continental en la segunda competencia más importante de Europa.