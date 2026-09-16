Movilidad

Restablecen Servicio en Línea 3 del Cablebús CDMX: Estaciones Operan en su Totalidad

Autoridades capitalinas informaron que la suspensión fue por la revisión del sistema eléctrico

"Línea 3 de Cablebús CDMX Ofrece Servicio Provisional en Estas Estaciones "Línea 3 de Cablebús de la CDMX. Foto: Cablebús CDMX

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Restablecen Servicio en Línea 3 del Cablebús CDMX: Estaciones Operan en su Totalidad