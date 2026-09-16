Restablecen Servicio en Línea 3 del Cablebús CDMX: Estaciones Operan en su Totalidad

Autoridades capitalinas confirmaron que luego de la revisión de sistema eléctrico, se restableció la operación en la totalidad de la Línea 3 del Cablebús en la Ciudad de México. Previamente las estaciones que se encontraban sin funcionar eran de Los Pinos / Constituyentes a PARCUR.

Ayúdanos a mantener limpias las cabinas. pic.twitter.com/8B24177eVE — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) September 17, 2026

La Línea 3 del Cablebús es reconocida por facilitar el acceso a diversas instituciones culturales, tales como la Cineteca Nacional, en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec; la Bodega Nacional de Arte; la ex Fábrica de Pólvora; el Parque de Cultura Urbana (PARCUR); el Centro de Cultura Ambiental; y Los Pinos.

Con el aviso de la suspensión en el servicio se vio afectada la movilidad de los habitantes del Pueblo de Santa Fe y de las colonias circundantes en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Cuenta con una extensión de 5.42 a 5.5 kilómetros de longitud y tiene una capacidad máxima diseñada para movilizar hasta 34 mil a 36 mil pasajeros diarios. En sus primeros meses de operación, el sistema registró una afluencia constante de alrededor de 20 mil usuarios al día.

El trayecto completo se realiza en aproximadamente 21 minutos, reduciendo significativamente los tiempos de traslado que antes tomaban más de 40 minutos en transporte terrestre.

La última afectación de consideración en la Línea 3 del Cablebús ocurrió apenas el viernes 11 de septiembre, debido a una fuerte tormenta eléctrica en la zona poniente de la Ciudad de México. El sistema se detuvo por completo en todas las estaciones de la línea.

Las autoridades ordenaron bajar a los pasajeros de las cabinas y estaciones como medida de seguridad ante la presencia de rayos y fuertes rachas de viento.

HVI