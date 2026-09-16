Economía

Trump Amenaza con Más Aranceles a la Unión Europea si Convierte a Canadá en Miembro

Esto luego de que la Unión Europea planteara estrechar lazos con dicho país, al cual Donald Trump califica de "terrible"

Donald TrumpDonald Trump amenaza con recortar comercio con UE por asociación con Canadá. Foto: Reuters
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