Trump Amenaza con Más Aranceles a la Unión Europea si Convierte a Canadá en Miembro

Donald Trump amenazó con recortar el comercio con la Unión Europea ante el nuevo plan de colaboración con Canadá. El plan incluye la posibilidad de que el país norteamericano se convierta en un “miembro asociado” de la Unión Europea.

Tras aterrizar en Carolina del Norte, el presidente de Estados Unidos declaró a los periodistas: “Creo que es ridículo... Canadá ha sido un socio comercial terrible”.

El mandatario añadió que podría aumentar los aranceles sobre la Unión Europea si considera que el plan presentado por Ursula von der Leyen representara una hostilidad hacia Estados Unidos:

“Si creo que es en absoluto un acto hostil, pondré aranceles muy serios o dejaré de comerciar con Europa en muchas cosas”.

Este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso estrechar los lazos con Canadá ante el Parlamento Europeo: “Abro la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la Unión Europea”, dijo.

La propuesta fue recibida con una ovación por los representantes de la Unión Europea. Se anticipa que el jueves el primer ministro Mark Carney haga una intervención prevista ante el Parlamento Europeo.

Canadá y la Unión Europea han comenzado a estrechar sus vínculos ante las crecientes tensiones con Donald Trump. Aunque ambos han sido aliados tradicionales de Estados Unidos, la guerra arancelaria y la amenaza de tomar Groenlandia por la fuerza les han orillado a buscar alianzas que no pasen por Washington.

En este momento no existe una definición jurídica precisa de lo que sería un “miembro asociado” para la Unión Europea. No obstante, el plan anunciado por Von der Leyen contempla una mayor cooperación en tecnología, defensa y producción de energía. Al respecto, la presidenta de la Comisión Europea dijo:

“Trabajaremos en la manufactura inteligente. Crearemos una alianza tecnológica. Integraremos las bases de la industria de defensa. Haremos del Ártico un proyecto insignia conjunto”.

Von der Leyen también anticipó la posible reacción adversa de Estados Unidos: “Esta alianza no está dirigida en contra de nadie, sino hacia nuestra fortaleza común”, dijo. Además, señaló que esta asociación se debe a la gran afinidad de ambos actores en temas cruciales de nuestro tiempo:

“Vemos el mundo con los mismos ojos, de la IA al cambio climático, del Ártico a la geopolítica”.

A través de un comunicado, la oficina de Mark Carney expresó su beneplácito con la propuesta:

“En un mundo más peligroso y dividido, Canadá está fortaleciendo sus relaciones con socios de confianza”.

Con información de AFP