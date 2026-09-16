La Reserva Federal de Estados Unidos Eleva Su Tasa de Interés de 3.75% a 4%

La Reserva Federal de Estados Unidos subió este miércoles un cuarto de punto porcentual su tasa de interés de referencia, la que sirve como base para los créditos y tasas de todo el sistema financiero estadounidense. Con el ajuste, quedó en un rango de entre 3.75% y 4%.

La decisión, tomada por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), su brazo de política monetaria, se aprobó por unanimidad, con 12 votos a favor y ninguno en contra, y entró en vigor este 16 de septiembre. Es el primer incremento a la tasa desde 2023, y ocurre en momentos en que los estadounidenses ya enfrentan costos altos en alimentos, gasolina y vivienda, un tema que ha cobrado peso en la antesala de las elecciones legislativas de medio término, a siete semanas de distancia.

La economía estadounidense se expande a buen ritmo: el consumo interno se mantiene firme, la productividad crece con fuerza y la inversión es robusta, aunque persiste incertidumbre por el contexto geopolítico internacional. El gobierno estadounidense reportó este mismo miércoles que las ventas al menudeo subieron 1.2% en agosto, señal de que el consumo se mantiene sólido pese a que las encuestas de percepción muestran a la población todavía pesimista sobre la economía.

En el mercado laboral, la creación de empleos ha ido a la par del crecimiento de la fuerza de trabajo y el desempleo prácticamente no ha variado.

La inflación sigue por encima de la meta del 2% que se ha fijado la Reserva Federal: se ubicó en 3.7% en julio, frente al 2.3% de abril de 2025, antes de que el gobierno de Donald Trump anunciara sus aranceles. La inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— fue de 3.3% en julio. Parte de esta presión responde a la guerra con Irán, que ha elevado el precio promedio de la gasolina más de 7% en un mes, y a la inversión en inteligencia artificial, que ha encarecido chips y equipo electrónico; los aranceles también han presionado al alza precios como el de los electrodomésticos. El comité anticipó, en sus proyecciones trimestrales, un segundo incremento este año que llevaría la tasa a 4.1%.

La decisión representa un giro para el presidente de la Fed, Kevin Warsh, nombrado por Trump y en el cargo desde mayo. Warsh había sugerido el año pasado, cuando su nombramiento estaba en consideración, la posibilidad de recortar la tasa, en línea con las demandas públicas de Trump por créditos más baratos, aunque en abril, ante el Comité Bancario del Senado, dijo que no le había prometido a Trump que bajaría las tasas y que actuaría como "un actor independiente" al frente del banco central. Trump había criticado duramente al antecesor de Warsh, Jerome Powell, por no recortar tasas con mayor rapidez; el Departamento de Justicia incluso abrió una investigación penal en su contra por un testimonio ante el Congreso, indagatoria que finalmente fue desechada. Kevin Hassett, principal asesor económico de Trump, dijo el domingo en entrevista con Fox News que el presidente "seguramente no estará muy contento" con el aumento, "pero defenderá la independencia de Kevin Warsh por encima de todo".

No hay claridad sobre cuántos incrementos adicionales podrían seguir: es inusual que la Fed mueva la tasa una sola vez. El precedente más cercano ocurrió en 1997, cuando el entonces presidente del banco central, Alan Greenspan, subió la tasa un cuarto de punto en marzo, antes de que estallara una crisis financiera en Asia ese julio; para 1998, la Fed terminó recortando la tasa en tres ocasiones. Por ahora, inversionistas de Wall Street proyectan tres alzas en total, con incrementos adicionales en diciembre y marzo.

Como parte del ajuste, la Reserva Federal también subió otras tasas relacionadas que usa para regular el dinero disponible en el sistema bancario, entre ellas la que paga a los bancos por sus reservas y la que cobra por créditos directos a instituciones financieras, ambas también con incrementos de un cuarto de punto.

Con información de AP.