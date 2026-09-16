Economía

La Reserva Federal de Estados Unidos Eleva Su Tasa de Interés de 3.75% a 4%

Es el primer incremento desde 2023 y busca frenar una inflación que sigue por encima de la meta de 2%

La Reserva Federal de Estados Unidos Eleva Su Tasa de Interés de 3.75% a 4%Foto: Reuters / Archivo

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